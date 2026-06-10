Crece la alarma policial
Los robos con fuerza en viviendas se disparan un 350% en Cáceres
Los sindicatos policiales alertan de un "preocupante" incremento de la criminalidad y reclaman más medios y personal ante la situación actual
La Comisaría Provincial de Cáceres no responde a las reivindicaciones planteadas, lo que lleva a los sindicatos a no acudir a la próxima reunión trimestral
Los robos con fuerza en viviendas se han disparado un 350% en la ciudad de Cáceres durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según han denunciado los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, que alertan de una evolución “preocupante” de la criminalidad y reclaman un refuerzo urgente de medios, personal y planificación operativa.
Especifican un crecimiento del 100% en los homicidios dolosos consumados y en las agresiones sexuales con penetración
Homicidios y agresiones
Las organizaciones sindicales han anunciado además su decisión de no acudir a la próxima reunión trimestral convocada por la Comisaría Provincial de Cáceres, al considerar que las numerosas reivindicaciones planteadas en los últimos meses no han recibido respuestas efectivas ni soluciones concretas por parte de la Administración.
Junto al incremento del 350% en los robos en domicilios, los sindicatos apuntan también a un aumento del 145% en los robos con fuerza, incluidos los cometidos en establecimientos, así como un crecimiento del 100% en los homicidios dolosos consumados y en las agresiones sexuales con penetración.
El balance de criminalidad citado por las organizaciones recoge además una subida del 14,3% en los delitos contra la libertad sexual y del 10,3% en los hurtos, una tendencia que, a su juicio, evidencia un incremento generalizado de la presión delictiva en la ciudad.
Efectivos insuficientes
Los representantes sindicales atribuyen esta evolución a una insuficiencia de efectivos operativos y a la sobrecarga de trabajo de las unidades de radiopatrulla, lo que, aseguran, provoca que en determinadas franjas horarias no existan indicativos disponibles para atender nuevas incidencias.
Esta situación, añaden, reduce la capacidad de respuesta inmediata ante hechos graves y eleva tanto el riesgo para la ciudadanía como para los agentes encargados de la seguridad.
JUPOL, SUP y UFP sostienen que esta realidad contradice la percepción de Cáceres como una ciudad con bajos niveles de delincuencia y advierten de que el impacto ya se deja notar en barrios, comercios y en la sensación de seguridad de la población.
Asimismo, los sindicatos comparan esta evolución con la registrada en otras ciudades como Badajoz, donde también se han detectado incrementos en determinados delitos violentos, lo que interpretan como un posible aviso de tendencia regional si no se adoptan medidas correctoras.
Por último, las organizaciones reclaman un refuerzo inmediato de los servicios operativos, mayor presencia policial en la calle y una planificación más eficiente de los recursos humanos, advirtiendo de que, si no hay avances, podrían impulsarse nuevas medidas de presión sindical.
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