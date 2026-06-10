Última hora: se reactiva el incendio junto a la A-66 en Cáceres y vuelve a cortar trenes entre Madrid y Badajoz

El incendio declarado en la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la autovía A-66 se ha reactivado durante las últimas horas y ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por su afección a las vías férreas próximas al área afectada.

La incidencia ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria dentro del término municipal de Mirabel, en la provincia de Cáceres. En un primer momento, un tren con 42 pasajeros permaneció parado en la estación de Monfragüe y pudo continuar la marcha pasadas las 18.00 horas.

La situación volvió a complicarse después. A las 19.00 horas se interrumpió de nuevo la circulación por la vía férrea, lo que afectó a dos trenes. Uno de ellos, que cubría el trayecto Badajoz-Madrid, permanecía en la estación de Cáceres. El otro, con itinerario Madrid-Badajoz, estaba detenido en la estación de Oropesa, en Toledo. El tráfico ha vuelto a reabrirse.

Además de la afección ferroviaria, el incendio se ha extendido hasta los márgenes de la carretera EX-386, en el término municipal de Deleitosa. Varias patrullas de la Guardia Civil trabajan en la zona junto a los servicios de extinción para controlar los focos y garantizar la seguridad en las vías afectadas.

La evolución del fuego mantiene la situación abierta. Los servicios de emergencia continúan desplegados en distintos puntos, mientras se evalúa la afección a la circulación ferroviaria y a las carreteras próximas.

Los agentes. / Cedida a El Periódico

La Guardia Civil mantiene cortado el carril derecho de la A-66 a la altura de Cañaveral, en sentido Gijón, por pequeños focos de incendio declarados durante la mañana. Aunque la vía no se encuentra afectada en su conjunto, en la zona permanecen trabajando efectivos para la completa extinción del fuego.

Según la información facilitada, la Central 062 recibió el aviso a las 06.40 horas de este miércoles, alertando de la existencia de varios focos junto a la autovía. La avería en los neumáticos de un camión podría estar relacionada con el origen de los incendios, aunque este extremo deberá confirmarse.

Imagen del fuego. / Cedida a El Periódico

Hasta la zona se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, así como efectivos de bomberos. Como medida preventiva y para garantizar la seguridad vial, se ha procedido al corte provisional del carril derecho de la A-66 en los puntos kilométricos 509 y 492.

Precaución para los conductores

La Guardia Civil recomienda a los usuarios de la A-66 circular con precaución, reducir la velocidad en el entorno afectado y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia presentes en la zona.

La reactivación del fuego ha convertido una incidencia iniciada de madrugada junto a la autovía en una emergencia con afección simultánea a carretera y ferrocarril. La prioridad de los equipos movilizados es evitar que los focos avancen hacia nuevas infraestructuras y restablecer la normalidad en la circulación cuando las condiciones de seguridad lo permitan.