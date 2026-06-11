Amor imposible, mujeres silenciadas y migraciones: así arranca el Festival de Teatro Clásico de Cáceres

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres levanta esta semana el telón de su XXXVII edición con una programación que demuestra que los grandes temas de la literatura siguen dialogando con las preocupaciones del presente. El amor frente al odio, la reivindicación de las voces femeninas relegadas por la historia y las migraciones como fenómeno universal articulan las primeras propuestas de un certamen que vuelve a convertir la Ciudad Monumental en un gran escenario al aire libre.

Ballet

La primera cita llegará este jueves (San Jorge) con una de las historias más reconocibles del repertorio universal. La compañía LGAM (Leonor Gago Artist Management), en colaboración con el Worldwide Ballet Theatre, llevará a escena ‘Romeo y Julieta’, la inmortal tragedia de Shakespeare. Sobre las calles de la antigua Verona se desarrolla la historia de dos jóvenes enamorados atrapados por la enemistad entre los Capuleto y los Montesco, un conflicto que terminará arrastrando a los protagonistas hacia un desenlace trágico.

La obra recupera la fuerza de uno de los grandes clásicos del teatro universal, una historia donde el amor se enfrenta al odio heredado y donde la pasión juvenil choca con los prejuicios de una sociedad marcada por las divisiones. Siglos después de su creación, la tragedia shakespeariana continúa manteniendo intacta su capacidad para emocionar y conectar con el público contemporáneo.

Fotogalería | Presentación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres /

Dulcinea con Paloma San Basilio

El protagonismo del fin de semana recaerá en Paloma San Basilio, que ofrecerá dos funciones consecutivas, viernes y sábado (Gran Teatro), de ‘Dulcinea’, una propuesta escrita por Juan Carlos Rubio que reinterpreta desde una mirada actual a uno de los personajes más conocidos y, al mismo tiempo, más desconocidos del universo cervantino.

La cantante y actriz ya avanzó algunas de las claves de esta lectura durante la inauguración del festival, celebrada la pasada semana en el patio ajardinado del Palacio de los Golfines de Abajo. Allí defendió una visión feminista de Dulcinea, reivindicándola como una figura que representa a "todas las mujeres del mundo" y apostando por otorgar voz a quien tradicionalmente ha permanecido en un segundo plano dentro de la narración de ‘El Quijote’.

La propuesta combina interpretación teatral y música en directo para construir un retrato contemporáneo de un personaje que nunca tuvo la oportunidad de contar su propia historia. De esta forma, el espectáculo conecta el legado de Cervantes con debates plenamente vigentes sobre la representación femenina y la necesidad de revisar los relatos clásicos desde nuevas perspectivas.

La programación inaugural se completará el sábado por la noche en la Plaza de San Jorge con ‘Pândiga’, una creación codirigida por Santi Senso y Cátia Terrinca que pone el foco en las migraciones, los desplazamientos y la memoria colectiva. La obra aborda la persecución y represión sufrida por el pueblo gitano durante más de cinco siglos, estableciendo al mismo tiempo un paralelismo con los movimientos migratorios que siguen produciéndose en la actualidad.

La puesta en escena cuenta con más de una veintena de artistas procedentes de África, Portugal, Irán, Ucrania y España, configurando un mosaico multicultural en el que conviven distintas tradiciones, lenguas y expresiones artísticas. Sobre el escenario se escucharán idiomas como el español, el portugués, el portugués arcaico, el romaní y diversas lenguas africanas, en una propuesta donde confluyen teatro clásico, música, canto y danza.

Además de codirigir el montaje, Santi Senso interpreta a un juglar que ejerce como maestro de ceremonias en una obra que plantea preguntas universales sobre la identidad y el desarraigo: qué llevamos con nosotros cuando emprendemos un viaje, qué dejamos atrás y cómo somos recibidos cuando llegamos a un nuevo lugar.