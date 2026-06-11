Cáceres activa la obra de 28 millones de euros que debe acabar con los vertidos descontrolados

Cáceres ha dado otro paso en la transformación de su sistema de saneamiento y depuración. La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha sacado a licitación las obras de la fase 1 de los colectores e impulsiones de la futura depuradora de la ciudad, una actuación con un presupuesto de 28.288.130,39 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 16 meses.

El contrato, publicado este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lleva por objeto la ejecución del proyecto de "Saneamiento y depuración de la ciudad de Cáceres. Colectores e impulsiones. Fase 1: Agrupación de vertidos Capellanías, Malpartida, Universidad y Sur". Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de julio a las 13.00 horas.

Acuaes sigue ejecutando obras en la ciudad. / E. P.

La actuación forma parte del paquete de proyectos incluido en el convenio suscrito el 12 de junio de 2024 entre Acuaes y el Ayuntamiento de Cáceres para modernizar la red de saneamiento de la capital cacereña, adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales y preparar el sistema para el crecimiento futuro de la ciudad.

Dos nuevas estaciones para sustituir depuradoras actuales

La primera fase contempla la construcción de dos estaciones de tratamiento y bombeo de aguas residuales (Etbar). Estas instalaciones sustituirán a las actuales depuradoras situadas en el polígono industrial de Capellanías y en la carretera de Malpartida, dos enclaves esenciales dentro del actual esquema de saneamiento de Cáceres.

El proyecto incluye además la ejecución de dos conducciones de impulsión, con una longitud total de 5.921 metros, que permitirán conectar ambas estaciones con un nuevo punto común de enlace al futuro ramal del Colector Norte. Ese tramo tendrá 570 metros y se construirá como prolongación de la red de saneamiento existente.

La obra incorpora también el tramo final del nuevo Colector Sur, de 884 metros, desde el nudo de conexión con el Colector Universidad hasta la entrada de la nueva EDAR de El Marco, llamada a convertirse en una infraestructura central dentro del futuro sistema de depuración de la ciudad.

El objetivo: acabar con vertidos incontrolados

El objetivo principal de esta intervención es eliminar los vertidos incontrolados procedentes de la red de colectores generales. Para ello, el proyecto plantea reconducir y tratar en un único punto los vertidos de aguas residuales actuales y también los que puedan generarse como consecuencia del desarrollo urbano de Cáceres en los próximos años.

Obras de Acuaes en la ciudad. / Acuaes

La licitación llega en un momento en el que el nuevo mapa de depuración empieza a encajar varias de sus piezas. Entre las actuaciones ya en marcha figura el Colector Universidad, cuyas obras se encuentran próximas a finalizar. A ello se suma la futura EDAR de El Marco, cuya adjudicación está prevista para el próximo mes de julio.

Una vez actualizado el acuerdo existente, también podrán abordarse nuevas intervenciones vinculadas al saneamiento de la ciudad, como la adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass de Concejo y el encauzamiento del arroyo de la Ribera de El Marco.

El programa de actuaciones prevé igualmente trabajos en la arqueta de conexión, el tanque de tormentas y el aliviadero de Juzgados, además de la mejora de colectores, tanques de tormentas y aliviaderos del ramal Norte, así como la ampliación de la red principal de los colectores Sur e Hispanidad.

Financiación europea y municipal

La obra está previsto que sea cofinanciada con cargo al Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y con aportación del Ayuntamiento de Cáceres. El contrato se tramita por procedimiento abierto, con diversos criterios de valoración, y el plazo de ejecución se divide en dos fases: un mes para la redacción del Plan Integrado de Gestión y quince meses para la ejecución de los trabajos.

Dentro de esa segunda fase se establece además un plazo parcial máximo de nueve meses para la ejecución del colector CS09, a contar desde el inicio de la misma.