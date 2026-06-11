Cáceres inyecta más de 700.000 euros en su Ciudad Monumental: estas son las obras previstas

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ya tiene luz verde a la modificación presupuestaria por importe de 701.800 euros, destinada a financiar una decena de actuaciones vinculadas a la conservación del patrimonio, la accesibilidad, la iluminación monumental y la mejora de infraestructuras en el conjunto histórico de la ciudad.

El acuerdo fue adoptado por el Consejo Rector en mayo y, una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones, ha quedado elevado automáticamente a definitivo. Por lo que ya se pueden iniciar las actuaciones.

Red eléctrica y fachada histórica

La actuación con mayor dotación económica será la destinada a la renovación de la red eléctrica en las zonas de Santa María, San Jorge y Plaza Mayor, que contará con una inversión de 262.500 euros. Le sigue la restauración histórica de la fachada del Foro del Ayuntamiento, con 103.000 euros. Esto supondrá restaurar la fachada del consistorio que da al Foro de los Balbos para recuperar su aspecto original.

Entre los proyectos que recibirán financiación destaca también el Plan Integral de Accesibilidad, dotado con 100.000 euros, así como la elaboración de una Carta Arqueológica, que dispondrá de 70.000 euros.

La modificación presupuestaria permitirá igualmente financiar la restauración de la Torre Mochada (30.000 euros), la iluminación de la fachada del conventual de San Francisco (27.000 euros), un estudio integral de ruidos y vibraciones (21.000 euros), el inventario de espacios públicos (40.000 euros) y la instalación de paneles informativos (10.000 euros).

Web y pergaminos

Además, el Consorcio contempla partidas para la conservación de infraestructuras y bienes naturales (15.800 euros), la transcripción de pergaminos históricos (3.000 euros), el desarrollo de una nueva página web (10.000 euros), la evolución del proyecto de gestión MS Project (5.000 euros) y la adquisición de equipos para procesos de información (4.500 euros).

La financiación de este expediente se realiza mediante un aumento de las previsiones iniciales de ingresos por el mismo importe, lo que permite equilibrar la modificación presupuestaria sin recurrir a endeudamiento.

Con esta operación, el Consorcio refuerza su apuesta por la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico cacereño, al tiempo que impulsa actuaciones de modernización, accesibilidad y mejora de servicios en el recinto monumental.