¿Qué es el Ciclismo Gravel? Cáceres te lo enseña este domingo

Cáceres acoge este domingo 14 de junio la 34AC Gravel Race 2026, una prueba del Campeonato de Extremadura Gravel que saldrá a las 9.00 horas del Parque Macondo y combinará competición, caminos, resistencia y promoción deportiva de la ciudad.

El gravel es una modalidad ciclista a medio camino entre la carretera y la bicicleta de montaña. Se practica principalmente por caminos, pistas de tierra, tramos de gravilla y vías no asfaltadas, aunque puede incluir pequeños sectores de carretera. La clave está en rodar rápido, con resistencia y autonomía, sobre terrenos mixtos.

Las bicicletas de gravel se parecen a las de carretera por su manillar curvo y su posición de pedaleo, pero están preparadas para neumáticos más anchos, mayor estabilidad y recorridos irregulares. No es puro ciclismo de montaña, porque evita en general los senderos más técnicos, ni es ciclismo de carretera, porque el escenario natural son los caminos. Por eso ha crecido como una disciplina que mezcla deporte, aventura y contacto con el territorio.

En la 34AC Gravel Race, además, el recorrido estará guiado mediante track GPS, por lo que los participantes deberán llevar cargado el trazado oficial en su dispositivo. La prueba contará con los tres primeros kilómetros neutralizados.

Cáceres, sede del Campeonato de Extremadura

Cáceres acogerá este domingo 14 de junio la 34AC Gravel Race 2026, una prueba integrada en el Campeonato de Extremadura Gravel 2026 dentro del calendario Tour Gravel Race y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. La carrera reunirá a ciclistas de distintos puntos de España y también a participantes internacionales.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha recordado que la prueba "surgió hace dos años para ser un referente en la modalidad gravel en Cáceres", una ciudad donde, según ha señalado, existe mucha afición a este deporte. La edil ha destacado que la cita "se está consolidando en el calendario deportivo" y que este año da un paso más al ser Campeonato de Extremadura.

La salida será a las 9.00 horas desde el Parque Macondo, donde también estará situada la meta. La entrega de trofeos está prevista a las 13.30 horas.

Dos recorridos y casi 1.000 metros de desnivel

La organización ha previsto dos recorridos. El principal, correspondiente al Campeonato de Extremadura 34AC Gravel Race, tendrá unos 97,16 kilómetros y aproximadamente 991 metros de desnivel positivo. La segunda opción será la 34AC Gravel Race Express, con un trazado circular de unos 60,5 kilómetros y 470 metros de desnivel positivo.

La combinación de distancia, desnivel y caminos convierte la cita en una jornada exigente para los corredores, pero también atractiva para una modalidad que busca precisamente salir del asfalto y aprovechar el entorno natural que rodea a la ciudad. Cáceres suma así una prueba que conecta deporte, territorio y proyección exterior.

La prueba contará con deportistas procedentes de diferentes provincias españolas, entre ellas Madrid, Cádiz, Alicante o Sevilla. También está prevista la participación de corredores internacionales llegados de Portugal, Ucrania y otras nacionalidades.

Entre los nombres destacados figuran ciclistas de reconocido nivel, incluidos campeones de España y exciclistas profesionales. La organización prevé la presencia de Javier Ramírez Abeja, Rubén Tanco Vadillo y José Julián Antunes, entre otros corredores relevantes del pelotón.

Una cita dentro del año deportivo de Cáceres

Noelia Rodríguez ha enmarcado la carrera en un año especialmente importante para la ciudad, reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2026. La concejala ha subrayado que la 34AC Gravel Race se suma a otros eventos deportivos que se están desarrollando en Cáceres, tanto en disciplinas consolidadas como en nuevas modalidades.

"En esta legislatura hemos dado pasos importantes para diversificar la oferta deportiva y que los cacereños y cacereñas puedan disfrutar de un amplio abanico de modalidades deportivas", ha afirmado Rodríguez. La edil ha animado a las personas aficionadas al ciclismo a participar o a acercarse a disfrutar de la jornada.

Con esta prueba, Cáceres refuerza su calendario deportivo y se posiciona dentro de una modalidad en crecimiento. El gravel encaja especialmente bien en una ciudad rodeada de caminos y espacios naturales, capaz de ofrecer recorridos exigentes sin alejarse de su entorno urbano. Para los participantes, será una competición; para Cáceres, una oportunidad de mostrar que el deporte también puede ser una forma de descubrir territorio.