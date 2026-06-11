El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años

El Cristo Negro de Cáceres volverá a recorrer las calles de la Ciudad Monumental en una procesión extraordinaria por primera vez en 36 años. Un acontecimiento que puede calificarse de histórico si se tiene en cuenta que la venerada imagen apenas abandona su cita anual del Miércoles Santo.

La última ocasión en la que lo hizo fue en 1990, con motivo del 500 aniversario de la fundación de la cofradía. Ahora, la salida extraordinaria servirá como colofón a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la refundación de la hermandad.

Septiembre se presenta especialmente intenso para una de las cofradías más singulares de España, cuya austeridad, simbolismo y personalidad propia la han convertido en una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa cacereña. Dentro de la programación prevista para esta efeméride, la hermandad ha anunciado también la celebración de una exposición dedicada a recopilar carteles, fotografías e imágenes de estas cuatro décadas de historia.

El Cristo Negro: la procesión cacereña que sale a medianoche y que atrae a miles de personas cada Miércoles Santo / Carlos Gil

Una muestra que, según señalan desde la propia cofradía, permitirá recordar "la historia y la evolución de esta Cofradía en la ciudad de Cáceres". Por el momento no se han dado a conocer las fechas concretas de la exposición.

El acto central tendrá lugar el próximo 13 de septiembre. A las 20.30 horas se celebrará una eucaristía en la Concatedral de Santa María y, una vez finalizada, dará comienzo la procesión extraordinaria del Santo Crucifijo. La hermandad ha explicado que esta salida tiene como objetivo "agradecer a nuestra ciudad el cariño y acogimiento que ha tenido todos estos años".

Aunque el itinerario aún no ha sido desvelado, todo apunta a que la procesión podría discurrir por un recorrido similar al de cada Miércoles Santo. No en vano, los estatutos de la cofradía establecen que el Santo Crucifijo no puede abandonar el recinto amurallado de la parte antigua de Cáceres, una norma que forma parte de la esencia y tradición de una hermandad única en el panorama cofrade español.

Aniversario

La procesión extraordinaria será el broche de oro a un aniversario que la hermandad viene celebrando desde comienzos de 2026 con una intensa programación cultural y religiosa que ha tenido al Cristo Negro como gran protagonista.

Los actos arrancaron en febrero con una exposición dedicada a las cruces guía de las distintas cofradías de la Semana Santa cacereña, una muestra que permitió reunir piezas habitualmente dispersas y que despertó un notable interés entre los aficionados al mundo cofrade.

Posteriormente, el 20 de marzo, a las puertas de una nueva Semana Santa, la Concatedral de Santa María acogió una conferencia del traumatólogo Antonio David Sánchez González, autor del estudio anatómico realizado en 2004 sobre la imagen del Cristo Negro. Durante la ponencia, el especialista analizó desde una perspectiva científica y médica los estigmas de la Pasión representados en la talla.

Galería | El Cristo Negro de Cáceres: misterio, arte y tradición / Pablo Parra

"El Cristo Negro ya es un Cristo muerto, ya tiene la lanzada en el costado y todo eso; por tanto, estamos hablando de un Cristo yacente. Entonces tiene una serie de estigmas y esos son los estigmas que voy a estar explicando en la conferencia", explicó entonces a este diario. Para la ocasión, la imagen fue descendida de su habitual capilla y colocada frente al altar mayor, permitiendo una contemplación poco habitual de la talla del siglo XIV.

La programación continuó al día siguiente, el 21 de marzo, con un acto de carácter muy distinto pero igualmente emotivo. La Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres, dirigida por Antonio Luis Suárez Moreno, ofreció un concierto dedicado a la música procesional, con un repertorio centrado en algunas de las marchas más representativas de la Semana Santa.

Las celebraciones también tuvieron reflejo en la propia estación de penitencia. La procesión del pasado Miércoles Santo incorporó por primera vez un palio de respeto, una novedad inédita hasta ahora en la ciudad y que se sumó a las conmemoraciones del 40 aniversario de la refundación de la hermandad.

El Cristo Negro

Pocas imágenes despiertan tanta fascinación en Cáceres como el Cristo Negro. Su procesión de la medianoche del Miércoles al Jueves Santo se ha convertido con el paso de los años en uno de los actos más multitudinarios y esperados de toda la Semana Santa cacereña.

Buena parte de su atractivo reside en una personalidad única. La austeridad del cortejo, la atmósfera de recogimiento que lo rodea y la poderosa presencia de la talla contribuyen a crear una de las estampas más reconocibles de la ciudad. A ello se suman las numerosas leyendas que han acompañado durante siglos al Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, su denominación histórica.

La devoción popular hacia la imagen ha sido constante a lo largo de los siglos. No en vano, era habitual que fuera sacada en rogativas durante épocas de sequía, hambrunas, guerras o epidemias. Incluso durante la pandemia de Covid-19, en 2020, llegó a plantearse la posibilidad de una salida extraordinaria, aunque finalmente la idea fue descartada por motivos de seguridad.

Cada Miércoles Santo, el silencio absoluto se adueña de la parte antigua. Los capuchones negros, las largas hileras de antorchas, el sonido de la esquila y el timbal y la tenue iluminación convierten el recorrido en una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Miles de personas esperan durante horas para contemplar el paso del lúgubre cortejo por las calles empedradas del casco histórico.

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Por todo ello, el desfile del Cristo Negro no es solo una procesión. Es uno de los momentos más icónicos de la Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, y una de las manifestaciones religiosas y culturales más singulares de España. Por primera vez en mucho tiempo, esta imagen tan espectacular se vivirá dos veces en el mismo año.