El ballet de Romeo y Julieta y el estreno de Pândiga abren el Festival de Teatro Clásico de Cáceres

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha presentado este jueves en los jardines de la Fundación Tatiana varias de las propuestas que marcan el arranque de su trigésimo séptima edición. Desde el ciclo 'Cine entre bambalinas' de la Filmoteca de Extremadura, con las producciones Hamnet y Valor sentimental, hasta dos de sus primeras citas escénicas: el ballet de Romeo y Julieta, basado en la tragedia de Shakespeare, y Pândiga, el estreno absoluto del actor cacereño Santi Senso, una revisión contemporánea de una obra de Gil Vicente.

En el acto ha estado presente la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, en una jornada que ha servido como antesala del inicio de una programación que se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

'Cine entre bambalinas'

La cita, organizada por el Consorcio del Gran Teatro, comienza este jueves, a las 20.30 horas, con la proyección de Hamnet en la Filmoteca de Extremadura. La película sigue a Agnes, esposa de William Shakespeare, mientras intenta sobreponerse a una tragedia familiar que marcará también la creación de Hamlet. Su director, Antonio Gil, ha presentado el ciclo 'Cine entre bambalinas', con el que la institución vuelve a sumarse a esta cita cultural mediante una propuesta que establece "un diálogo entre el cine y las artes escénicas a través de dos destacadas producciones internacionales".

La segunda película del ciclo, Valor sentimental, se proyectará el jueves 18 de junio, también a las 20.30 horas. La cinta aborda el reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido director de cine, tras la muerte de su madre, y plantea un relato atravesado por las heridas familiares, la creación artística y los conflictos pendientes.

Danza clásica

Después, el escenario de la plaza de San Jorge, uno de los espacios emblemáticos del festival, subirá el telón a las 22.30 horas con Romeo y Julieta, que mantiene la obra de Shakespeare como punto de partida de la apertura escénica, aunque con un lenguaje distinto al del año pasado. Si entonces la historia de los amantes de Verona llegó en formato musical, esta vez lo hace a través del ballet homónimo compuesto por Serguéi Prokofiev en 1935.

La producción reúne a la Compañía LGAM y al Worldwide Ballet Theatre, fundado en 2019 por el bailarín y coreógrafo ucraniano Aleksey Bogutskiy. El montaje cuenta con un elenco procedente de distintos países, entre ellos Francia, Italia, Irlanda y España, y recupera una de las partituras más conocidas del repertorio clásico del siglo XX.

Estreno con sello cacereño

El otro foco de la presentación ha sido Pândiga, que llegará el domingo 14 de junio, a las 22.30 horas, como el primer estreno absoluto de esta edición. La obra es una coproducción entre Portugal y Extremadura y une a la compañía portuguesa Umcolectivo con Actos Íntimos, el proyecto del actor cacereño Santi Senso.

El montaje propone una revisión de Farsa das Ciganas, de Gil Vicente, una pieza de 1521 que abordaba la llegada del pueblo gitano a Portugal. A partir de ese punto de partida, Pândiga establece un paralelismo entre aquellos gitanos que llegaban a un país ajeno y las personas migrantes que hoy buscan en Europa un lugar donde construir una vida y encontrar oportunidades de trabajo.

La presencia de esta obra en el festival refuerza además una de las líneas de la programación de este año: la convivencia entre los grandes nombres del repertorio clásico y las nuevas lecturas escénicas desde el territorio. En este caso, el estreno suma además el vínculo cacereño de Santi Senso y la conexión con la creación portuguesa.

21 espectáculos hasta final de mes

La trigésimo séptima edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres se desarrollará durante casi cuatro semanas y reunirá 21 espectáculos, entre propuestas teatrales y musicales. La programación incluye tres estrenos absolutos y nombres destacados de la escena nacional como Els Joglars, El Brujo, Pepe Viyuela, Silvia de Pé, Secun de la Rosa o José Vicente Moirón, entre otros.

El inicio de la programación clásica coincidirá también esta semana con dos sesiones de un musical en el Gran Teatro con Paloma San Basilio, dentro de una edición que volverá a repartir la actividad entre la plaza de San Jorge, el Gran Teatro y otros espacios vinculados a una cita que mantiene el casco histórico como uno de sus principales escenarios.

Con Shakespeare como primer hilo conductor, el festival arranca entre la fuerza visual del ballet y una mirada contemporánea sobre la migración, dos caminos distintos para volver a los clásicos desde lenguajes escénicos muy diferentes.