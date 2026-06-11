El final de dos salas emblemáticas en Extremadura: el cierre del 'Cine Astoria' en Cáceres y del 'Cine Rialto' en Don Benito en 1989

En enero de 1989 desaparecieron dos cines emblemáticos de la provincia de Cáceres. El día 31 cerró definitivamente el 'Cine Astoria' de Cáceres, con la proyección de la película Hairspray, mientras que en Don Benito el 'Cine Rialto', situado en la calle Doña Consuelo Torres, puso fin a su actividad con Chicago en rojo como última película.

Historia de un referente del ocio cacereño

El 'Cine Astoria', inaugurado en 1963, había sido durante décadas uno de los espacios más representativos del ocio en la capital cacereña. Su construcción se realizó tras el desmontaje del antiguo 'Cine Capitol de Verano' en 1961 y se ubicó entre las calles Santa Joaquina de Vedruna y San Pedro de Alcántara. Concebido por los arquitectos Vicente Candela y Luis Martínez Feducci y gestionado por la misma empresa madrileña que levantó el Capitol en 1947, el cine se convirtió en un punto de encuentro habitual para varias generaciones de cacereños, especialmente durante las sesiones infantiles de los domingos.

Una última sesión marcada por 'Hairspray'

La última proyección del 'Astoria' fue Hairspray, una película que marcó el cierre de una etapa para la sala. Estrenada originalmente en los años ochenta, la cinta se enmarca dentro de la comedia musical, con una estética colorista y un marcado componente social, que reflejaba temas como la integración y los cambios culturales en la sociedad estadounidense de la época. Su exhibición en la última sesión del cine quedó como símbolo del final de una forma de ocio que había dominado la vida urbana durante décadas.

El final de una época para los cines de barrio

Por su parte, el 'Cine Rialto' de Don Benito también se despidió en esas mismas fechas con la proyección de Chicago en rojo, título que puso el broche final a la actividad de la sala. La película, de carácter policiaco, formaba parte de la programación habitual de estos espacios, que combinaban distintos géneros para atraer a un público amplio en una época en la que el cine de barrio todavía mantenía un papel central en la vida cultural de muchas localidades. El 'Astoria' fue testigo del auge de las salas tradicionales de cine y, posteriormente, de su progresivo declive, hasta su cierre definitivo a finales de los años ochenta, en un contexto marcado por la irrupción del vídeo doméstico y la expansión de los multicines.