Decenas de funcionarios y usuarios protestan por el cierre al público de la cafetería de Agricultura en Cáceres

Funcionarios, usuarios habituales y personas vinculadas al entorno de la cafetería de la Consejería de Agricultura se han concentrado este jueves a las puertas del edificio de la Junta de Extremadura en el Arroyo de Valhondo para reclamar una solución a la situación que atraviesa el establecimiento y mostrar su apoyo a un servicio que permanece desde febrero con el acceso restringido al personal funcionarial.

La concentración se ha desarrollado frente a la entrada de la Administración autonómica y ha servido para visibilizar el malestar generado por una medida que, desde hace meses, limita el uso de la cafetería al personal autorizado.

Fotogalería | Decenas de personas se concentran en apoyo a la cafetería de Agricultura en Cáceres / Carlos Gil

Aviso policial

Durante la movilización, no obstante, la Policía Local ha advertido a los manifestantes de que la convocatoria de este jueves no se había realizado por la vía legal. Pese a ello, los asistentes han continuado concentrados junto a la puerta de la Consejería, donde han querido mantener visible su apoyo a la cafetería y reclamar una salida que permita recuperar el servicio para sus usuarios habituales.

Concentración de personas a las puertas de la Consejería de Agricultura. / Carlos Gil

Origen del conflicto

El conflicto tiene su origen en el acceso actual al establecimiento. Las personas ajenas a la Consejería que querían acudir a desayunar o comer debían atravesar dependencias administrativas del edificio, una situación que ha llevado a la Junta de Extremadura a restringir la entrada hasta que se habilite una puerta independiente desde el exterior. Mientras esa actuación no se ejecute, la cafetería solo puede atender al personal autorizado.

Solución pendiente

La Administración autonómica ya ha señalado que la reapertura al público general queda vinculada a dos pasos: la nueva licitación del contrato de concesión y la ejecución de las obras necesarias para dotar al local de un acceso directo desde la calle. Esa solución, sin embargo, no será inmediata, y es precisamente esa espera la que ha llevado a antiguos clientes y trabajadores de la propia Consejería a reclamar que se agilicen los trámites.

La cafetería ha sido durante años un punto de encuentro para empleados de la Junta, pero también para trabajadores de otros centros próximos, como el centro penitenciario, el CCMI, la residencia asistida, el Hospital Universitario, la Universidad de Extremadura y distintas empresas de la zona. Muchos de ellos acudían a diario por cercanía, precio y oferta, especialmente a la hora del desayuno y de la comida.

El cierre al público general ha reducido de forma notable la clientela del establecimiento y ha generado quejas entre usuarios habituales, que en los últimos días han difundido un escrito bajo el lema 'Salvemos la cafetería de Agricultura de Cáceres'. En ese texto defienden la continuidad de un servicio que consideran útil no solo para el personal de la Consejería, sino para todo el entorno laboral y vecinal del Arroyo de Valhondo.

Menú asequible

Uno de los principales argumentos de los usuarios es el carácter asequible del servicio. La cafetería era conocida por ofrecer uno de los menús más completos y económicos de la ciudad, con tres primeros y tres segundos a elegir, bebida, pan y postre por 8 euros. Además, contaba con servicio a domicilio por 2,5 euros más, una opción especialmente demandada por trabajadores y personas mayores.

La restricción del acceso ha dejado fuera a esa clientela externa y ha aplazado cualquier reapertura hasta que se resuelva el nuevo contrato y se acometan las obras previstas. En los últimos días, la dirección del negocio llegó a comunicar en redes sociales que las personas que se habían apuntado podrían volver a acceder próximamente, aunque después la Junta aclaró que la apertura al público general quedaba condicionada a la nueva licitación y a la futura puerta independiente.