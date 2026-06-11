Homenaje a Pablo Guerrero, teatro y terror: Cáceres concentra tres propuestas culturales este jueves

Tres opciones para disfrutar de la ciudad.

Homenaje a Pablo Guerrero en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este jueves a las 19.00 horas, un acto de homenaje al cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero, una de las figuras más destacadas e influyentes de la cultura regional. El encuentro servirá además como marco para la presentación del libro Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego, una obra biográfica y de semblanza escrita por el activista y ensayista Manuel Cañada, que repasa la trayectoria vital y artística del autor.

Portada del libro 'Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego'. / Cedida

La cita se plantea como una velada coral y participativa en la que intervendrá una amplia representación del ámbito literario, musical y periodístico de Extremadura. Entre los participantes se encuentran Javier Arroyo, Víctor Asuar, Elisa Blázquez, Francisco de Borja, Jeremías Clemente, Enrique Cidoncha, Santos Domínguez, Pilar Galán, Antonio Guerrero, Miguel Ángel Lama, Celia Muriel, Miguel Ángel Naharro, Nando Juglar, Teresa Rejas y Ada Salas, además del propio autor del libro. El acto supone un reconocimiento colectivo a la figura de Pablo Guerrero, referente imprescindible de la canción de autor en España, y estará abierto al público hasta completar aforo.

'Pesadilla' regresa a Cáceres con una experiencia escénica de terror en Belleartes

El Espacio de Arte y Acción Belleartes acoge este 11 de junio la segunda edición de Pesadilla, una experiencia escénica inspirada en el cine y la literatura de terror que invita al público a sumergirse en una noche de suspense, tensión y sorpresas. La propuesta, protagonizada por Maribel Terraza y Juanpe Martín, combina interpretación, ambientación y narrativa para crear una atmósfera inquietante en la que el miedo y la emoción se convierten en los principales protagonistas. Se trata de una experiencia inmersiva dirigida a los aficionados al género que buscan vivir el terror desde una perspectiva diferente. El evento se celebrará en la sede de Belleartes, en la calle Donoso Cortés de Cáceres, con dos pases programados a las 21.30 y 22.30 horas, ofreciendo dos oportunidades para adentrarse en esta particular "pesadilla" escénica.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

El Club de la Maga despide la temporada con la comedia 'Hoy por mí (y mañana… también)'

El Club de la Maga cierra su temporada este jueves a las 20.30 horas en el Hotel Alfonso IX de Cáceres con la representación teatral de la obra Hoy por mí (y mañana… también), una comedia coral de carácter gamberro pensada para hacer reír al público. La función gira en torno a Rafaela Galván, pitonisa y presentadora de un programa de televisión sobre esoterismo, que se enfrenta a una audiencia variopinta. A lo largo del encuentro, los personajes van exponiendo sus dudas, inquietudes y conflictos personales, dando lugar a una trama marcada por el humor y los tópicos. La obra propone una sátira divertida y desenfadada en la que las situaciones absurdas y el enredo son protagonistas, en una cita que pondrá el broche final a la temporada del grupo teatral.