José Manuel Ciria inaugura 'Memoria y cenizas' en Cáceres, una exposición viva que evoluciona con los días

La Diputación de Cáceres ha inaugurado en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, la Casa-Museo Guayasamín y los jardines del recinto la exposición 'Memoria y cenizas', un ambicioso proyecto del artista José Manuel Ciria que convierte estos espacios en un escenario de creación contemporánea en permanente evolución. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre dentro de la programación cultural de Tiempo Negro.

Lejos del formato tradicional de exposición, la propuesta ha sido concebida como un proyecto vivo que irá transformándose a medida que avance el verano. Pinturas, esculturas, instalaciones y acciones performativas convivirán en los distintos espacios del complejo cultural, incorporando nuevas piezas e intervenciones creadas específicamente para el lugar.

Uno de los momentos destacados tendrá lugar el próximo 12 de junio, a las 19.00 horas, cuando el propio Ciria ofrecerá una visita guiada abierta al público. Durante el recorrido explicará las claves de su trabajo y el planteamiento de una muestra que, a partir de esa fecha, adoptará además el formato de open studio. De este modo, los visitantes podrán acercarse al proceso creativo del artista y contemplar cómo la exposición continúa desarrollándose y transformándose durante su estancia en Cáceres.

Un diálogo entre memoria, patrimonio y arte contemporáneo

'Memoria y cenizas' plantea una reflexión sobre la huella del pasado y su influencia en el presente. A través de la abstracción, Ciria explora conceptos como la memoria, la transformación y la reconstrucción, estableciendo un diálogo entre la creación contemporánea y los espacios históricos que albergan la exposición.

Memoria y Cenizas. / Diputación de Cáceres

La propuesta busca además que cada visita sea diferente. La incorporación progresiva de nuevas obras y acciones artísticas permitirá que el público encuentre recorridos y experiencias distintas a lo largo de los meses que permanezca abierta.

La iniciativa se alinea con los objetivos del programa Tiempo Negro, que entiende la cultura como una herramienta de conocimiento, sensibilización y participación ciudadana. Por ello, el proyecto incorpora también un programa de talleres y actividades dirigidos tanto a centros educativos como a colectivos sociales y al público general.

Una figura clave de la abstracción española

José Manuel Ciria está considerado uno de los principales referentes de la pintura abstracta contemporánea en España. Con más de tres décadas de trayectoria, ha desarrollado una intensa investigación artística centrada en el gesto, la materia y los procesos pictóricos.

Su obra ha podido verse en museos, centros de arte, galerías y ferias internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Toronto, Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Londres, París, Berlín, Roma, Lisboa o Seúl, consolidando una sólida proyección internacional.

Un nuevo proyecto junto a Javier Remedios

La exposición está comisariada por Javier Remedios, doctor en Historia del Arte y especialista en proyectos vinculados a la creación contemporánea.

La colaboración entre Remedios y Ciria comenzó hace años en Nueva York y ha dado lugar a proyectos destacados como la exposición Sin, sobre, tras la pintura, desarrollada en el Museo Vostell Malpartida, o Las venas del Dragón, en el Hospital Centro Vivo.

Ahora, con 'Memoria y cenizas', ambos impulsan una nueva propuesta que convierte la Casa Pedrilla en un espacio abierto a la experimentación artística y al diálogo entre patrimonio, pensamiento contemporáneo y participación ciudadana, reforzando la apuesta de la Diputación de Cáceres por acercar la creación actual a la sociedad.