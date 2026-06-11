Laura Sanandrés, la Miss Cáceres que sueña con ser maestra sin renunciar a las pasarelas

Laura Sanandrés se alzó con el título de Miss Cáceres en 2024, un reconocimiento que marcó un punto de inflexión en su trayectoria dentro del mundo de la moda. Desde entonces, ha mantenido una estrecha vinculación con los desfiles, las pasarelas y distintos proyectos relacionados con el modelaje, una pasión que la acompaña desde la infancia y que siempre despertó en ella un especial interés por este sector.

"Recuerdo que mi primera toma de contacto con el mundo del modelaje llegó antes de cumplir los 18 años, cuando comencé a participar en distintas sesiones fotográficas. Aquellas experiencias despertaron aún más mi interés por este ámbito y me animaron a seguir formándome y creciendo dentro del sector. Más tarde, al alcanzar la mayoría de edad, recibí la oportunidad de representar a mi provincia como Miss Cáceres 2024 en un certamen de ámbito nacional. Fue una experiencia que viví con enorme ilusión y orgullo, ya que me permitió llevar el nombre de mi tierra por todo el país, defender mis raíces y dar visibilidad a mi identidad y a los valores que me representan. Sin duda, aquel momento marcó un antes y un después en mi trayectoria y fue el punto en el que muchas personas comenzaron a conocerme".

Moda, publicidad y proyección profesional

En la actualidad, Laura compagina su carrera como modelo con su formación académica. Dentro del sector de la moda, trabaja como modelo de pasarela de la mano de Jato y Resotex, dos iniciativas de referencia en Extremadura, además de desarrollar proyectos en el ámbito de la publicidad y la imagen comercial. A lo largo de su trayectoria ha participado en campañas para reconocidas firmas internacionales como Yves Saint Laurent, Valentino, Lancôme y L'Oréal, consolidando así su presencia en el mundo de la moda y la comunicación.

Sin embargo, más allá del mundo de la moda, las pasarelas y las campañas publicitarias, Laura tiene muy claro cuál quiere que sea su futuro profesional. Actualmente cursa estudios de Educación Infantil, una disciplina que eligió movida por la pasión que siente por la enseñanza y por el trabajo con los más pequeños. Aunque continúa desarrollando una prometedora carrera como modelo, considera que su verdadera vocación está en las aulas. Su objetivo es convertirse en maestra y contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños en una de las etapas más importantes de su crecimiento.

Dar voz a las creaciones de los diseñadores

Por otro lado, Laura reconoce que el modelaje es mucho más que desfilar o posar ante una cámara. Para ella, se trata de una profesión estrechamente ligada a la creatividad y a la capacidad de transmitir emociones a través de la moda. En este sentido, destaca la importancia de comprender el trabajo de los diseñadores y convertirse en el vehículo que les permite comunicar su mensaje al público. "El mundo del modelaje me apasiona porque me permite formar parte de un proceso creativo muy enriquecedor. Disfruto especialmente conociendo a los diseñadores, compartiendo tiempo con ellos y entendiendo la inspiración que hay detrás de cada colección. Como modelo, siento que mi papel va más allá de lucir una prenda sobre una pasarela, también consiste en transmitir la esencia, el mensaje y las emociones que el diseñador quiere comunicar a través de sus creaciones".

Primeras experiencias y desfiles destacados

Entre las experiencias que más recuerda de sus primeros pasos en el sector se encuentra su colaboración con L'Oréal, una oportunidad que afrontó con especial ilusión al tratarse de una campaña relacionada con productos capilares de una firma de referencia internacional. Desde entonces, ha participado en numerosos proyectos y desfiles, aunque reconoce que una de las citas que más disfruta es Jato, un evento en el que ha tenido la oportunidad de desfilar en varias ocasiones. Laura destaca especialmente el talento y la creatividad de los diseñadores que participan en esta iniciativa, así como el enorme trabajo que hay detrás de cada colección. Entre los profesionales que más admira se encuentran Águeda Valle y Rubén Lanchazo. De la primera recuerda con especial cariño un diseño con el que desfiló el pasado año, confeccionado íntegramente con papel de periódico. Una propuesta que, según explica, le pareció una auténtica obra de arte por la originalidad de los materiales empleados y el nivel de dedicación y detalle que requería su elaboración.

Asimismo, también pone en valor el trabajo de Rubén Lanchazo, con quien ha colaborado en varias ocasiones. La modelo destaca su sensibilidad, el cuidado con el que desarrolla cada proyecto y la pasión que transmite en cada una de sus colecciones. De hecho, recuerda la emoción con la que vivió uno de sus últimos desfiles en Jato, una muestra del compromiso personal que imprime a su trabajo. Además, valora especialmente la evolución de sus propuestas creativas, señalando el contraste entre la colección blanca presentada este año y la del pasado, una apuesta que, a su juicio, refleja equilibrio, versatilidad y una constante capacidad de innovación.

Impulso al talento en Extremadura

Por último, ha querido subrayar la importancia de dar mayor visibilidad y reconocimiento a quienes deciden emprender y desarrollar su carrera en Extremadura. En este sentido, considera fundamental poner en valor el talento local y apoyar a las personas que apuestan por el sector de la moda en la región. A su juicio, existe una gran riqueza creativa que no siempre recibe la atención que merece, por lo que reivindica un mayor respaldo a todo lo que engloba esta industria y a quienes trabajan día a día por hacerla crecer desde el ámbito autonómico.