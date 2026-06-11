De local vacío a cuatro viviendas protegidas: la gran transformación de un edificio en Mejostilla de Cáceres

El proyecto para convertir un local comercial sin uso en cuatro viviendas de alquiler asequible en Cáceres ya tiene empresa adjudicataria. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha adjudicado la obra a Proyectos y Actuaciones de Interiorismo y Construcción SLU, una pyme cacereña que trabaja bajo la marca comercial Práctico y que tiene su sede en la calle San Pedro.

La actuación, que este diario ya avanzó en enero tras la publicación de la licitación, permitirá transformar el bajo situado en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte en cuatro viviendas protegidas en un edificio energéticamente eficiente. El contrato se ha adjudicado por 389.494,93 euros con IVA, una cifra inferior al presupuesto base de licitación, que ascendía a 423.571,51 euros. El plazo de ejecución previsto sigue siendo de cuatro meses.

Una empresa local

La adjudicataria es una empresa de Cáceres constituida en 2014 y vinculada al sector de la construcción, la rehabilitación, el interiorismo y la gestión integral de obras. En su presentación pública, Práctico se define como una firma con trayectoria en actuaciones tanto del ámbito privado como del público, con trabajos relacionados con viviendas, locales comerciales, oficinas, rehabilitación de edificios, accesibilidad y obra pública.

Así es el interior del inmueble. / E. P.

Fondos europeos

La intervención se enmarca en los programas de ayuda a la rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación procedente de fondos europeos. El contrato tiene como objeto la adecuación de locales para crear cuatro VPP en edificios energéticamente eficientes, con trabajos de construcción vinculados a la adaptación del espacio existente para su nuevo uso residencial.

El anuncio de adjudicación también recoge que se han excluido ofertas por considerarse anormalmente bajas. La empresa adjudicataria deberá formalizar el contrato antes del 1 de julio. A partir de ahí, comenzará la cuenta atrás para ejecutar una obra que no suma una gran promoción residencial, pero sí refuerza una línea cada vez más visible en Cáceres: recuperar espacios vacíos para destinarlos a vivienda pública.

De local vacío a cuatro viviendas

El proyecto plantea la rehabilitación integral de un antiguo local comercial para convertirlo en cuatro pisos de alquiler asequible, con criterios de eficiencia energética, seguridad, habitabilidad y accesibilidad. La memoria técnica de la actuación ya recogía que las viviendas deberán cumplir las exigencias actuales del Código Técnico de la Edificación y reducir la demanda energética mediante mejoras en la envolvente térmica, ventilación, aislamiento y tratamiento de puentes térmicos.

Con esta adjudicación, la Junta da un nuevo paso para que ese espacio sin uso pase a formar parte del parque de vivienda pública disponible en la ciudad. La obra se suma a otras actuaciones que buscan ampliar la oferta de alquiler asequible en un contexto de tensión creciente en el acceso a la vivienda y de escasez de pisos disponibles a precios contenidos.