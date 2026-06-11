La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: "Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants"

Jesús Blázquez se marchó de viaje con el Imserso con la ilusión de disfrutar de unos días de descanso en Lloret de Mar, pero ha regresado con una queja formal y la sensación de haber vivido una auténtica odisea. Él formaba parte de un grupo de 47 personas de la provincia de Cáceres, en su mayoría jubilados, que viajaron el pasado 31 de mayo hasta la localidad catalana. Según ha relatado, el desplazamiento ha estado marcado por "la falta de asistencia, la incertidumbre en los traslados y esperas innecesarias para personas de edad avanzada".

Blázquez ha remitido una denuncia por correo electrónico con el objetivo, según ha explicado, de que "lleguen las quejas al destino adecuado para que se den soluciones". En su escrito, sostiene que en los viajes del Imserso se están produciendo "anomalías" y considera que "los recortes en gastos traspasan líneas" que perjudican directamente a los usuarios.

Sin guía al llegar a Barcelona

El principal problema, según ha detallado, se produjo en los traslados. Blázquez explica que, en otros viajes realizados anteriormente, siempre había un guía esperando al grupo en los puntos clave del recorrido (como los trasbordos) para orientar a los usuarios. En esta ocasión, asegura que no ocurrió así.

El grupo salió de Cáceres con destino a Lloret de Mar el 31 de mayo. Al llegar a la estación de Sants, en Barcelona, afirma que no había nadie esperándoles. "Salimos a la calle y allí estuvimos al menos media hora hasta que el conductor de un autobús se hizo cargo de nosotros", ha señalado en su queja.

Para Blázquez, esa falta de acompañamiento ha generado "incertidumbre, retrasos y cansancio" en un grupo formado por personas de edad avanzada.

Una hora en Atocha

La vuelta tampoco fue mejor. El regreso se produjo el 7 de junio y, al llegar a la estación de Atocha, en Madrid, el grupo volvió a encontrarse sin nadie que les indicara dónde debían dirigirse. Según ha explicado, los viajeros salieron a la calle y tardaron aproximadamente una hora en averiguar dónde estaba el autobús que debía traerlos de vuelta a Cáceres. "Todo ello por iniciativa nuestra, pues no nos lo gestionaba nadie", ha denunciado.

Blázquez ha remarcado que no se trata solo de una molestia puntual, sino de una situación especialmente complicada para usuarios mayores, algunos de ellos con limitaciones físicas o más dificultades para orientarse en estaciones grandes. Por eso ha decidido dar el paso y contar públicamente lo ocurrido.

Este diario se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del Imserso para que aporten su versión, pero por el momento no se ha producido ninguna respuesta.