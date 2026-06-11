En la parte antigua de Cáceres recogen muy bien la basura

La gestión de residuos de Cáceres ha recibido un doble reconocimiento nacional por su apuesta por la sostenibilidad, la limpieza urbana y la economía circular. El Ayuntamiento ha sido distinguido con la Escoba de Oro, concedida por el servicio de recogida Puerta a puerta implantado en la Ciudad Monumental, y con la Pajarita Ilustre, un reconocimiento vinculado a la recogida selectiva de papel y cartón.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, recoge esta tarde en Madrid la Escoba de Oro en el marco de la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente, TECMA, que se celebra estos días en el recinto ferial de IFEMA. El galardón lo concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, ATEGRUS, y distingue proyectos destacados en gestión de residuos, limpieza urbana e innovación ambiental.

En el caso de Cáceres, el jurado ha valorado especialmente la retirada de contenedores del casco histórico y la implantación de un sistema adaptado a las características patrimoniales de la Ciudad Monumental. La medida ha permitido, según el Ayuntamiento, mejorar la imagen urbana del entorno monumental y aumentar los niveles de reciclaje.

El sistema Puerta a puerta se ha convertido en una de las principales apuestas municipales en materia de residuos. Su aplicación en la Ciudad Monumental responde a una doble necesidad: avanzar en sostenibilidad y reducir el impacto visual de los contenedores en uno de los espacios patrimoniales más importantes de Extremadura.

Muriel ha destacado que "este premio demuestra que proteger nuestro patrimonio y avanzar en sostenibilidad son objetivos perfectamente compatibles". El concejal ha defendido que el Ayuntamiento ha transformado la gestión de residuos en la Ciudad Monumental y que ese trabajo recibe ahora "un reconocimiento de primer nivel".

El edil ha vinculado el premio al trabajo técnico desarrollado en los últimos años, a la apuesta del Ayuntamiento, a la labor de la empresa concesionaria Valoriza y a la colaboración de vecinos y establecimientos del casco histórico. "Este premio también es suyo", ha señalado.

Quinta máxima distinción en papel y cartón

A la Escoba de Oro se suma la obtención, por quinto año consecutivo, de las Tres Pajaritas Azules, la máxima calificación que conceden la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL, y la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, REPACAR.

Ese quinto reconocimiento consecutivo ha permitido que Cáceres reciba por primera vez la distinción de Pajarita Ilustre, reservada a las entidades locales que mantienen durante cinco años seguidos la máxima calificación del programa. La ciudad entra así en el grupo de municipios reconocidos por la continuidad de sus resultados en la recogida selectiva de papel y cartón.

Pedro Muriel ha valorado que recibir en apenas unos días la Escoba de Oro y la Pajarita Ilustre es "la mejor prueba de que Cáceres está haciendo las cosas bien en materia de reciclaje y sostenibilidad". El concejal ha añadido que ambos reconocimientos animan al Ayuntamiento a seguir implicando a la ciudadanía en una gestión más eficiente de los residuos.

El doble reconocimiento llega en un momento en el que las ciudades medianas buscan modelos más limpios, menos invasivos y mejor adaptados a sus espacios urbanos. En Cáceres, esa exigencia tiene además una lectura patrimonial: cualquier mejora en residuos y limpieza urbana incide directamente en la imagen de una ciudad que proyecta buena parte de su identidad desde su casco histórico.

El Ayuntamiento sostiene que estos premios consolidan a Cáceres como una referencia nacional en gestión sostenible de residuos. Muriel ha afirmado que el objetivo es seguir avanzando hacia una ciudad "cada vez más limpia, más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente".

La distinción refuerza también el papel de la colaboración ciudadana. En el modelo de reciclaje, la recogida selectiva y el sistema Puerta a puerta, los resultados dependen tanto de la planificación municipal como de la implicación diaria de residentes, negocios y visitantes. En una ciudad con el peso turístico y patrimonial de Cáceres, esa corresponsabilidad se convierte en una pieza clave para cuidar el entorno urbano.