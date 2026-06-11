La transformación de la plaza de Colón: de los conquistadores y los comercios históricos a la nueva arquitectura del centro de Cáceres

La configuración simbólica de la plaza de Colón quedó en realidad definida el 8 de septiembre de 1961. Aquella jornada, el entonces obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis Ivorra, bendijo el monumento a los conquistadores extremeños en un acto que reunió a autoridades civiles, militares y religiosas. La plaza, que entonces se conocía como plaza de la Hispanidad, aparecía engalanada con banderas hispanoamericanas y un sistema de iluminación recién estrenado. El alcalde Casto Gómez Clemente presidió una ceremonia en la que se rindió homenaje tanto a la Virgen de Guadalupe como a los conquistadores extremeños de la llamada Gran Epopeya.

El monumento había sido concluido pocos años antes, el 12 de octubre de 1958. Diseñado por el arquitecto municipal Ángel Pérez, autor también de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, el conjunto mantiene todavía hoy sus líneas sobrias y su potente carga simbólica. En uno de sus frentes aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, realizada por el escultor cacereño Eulogio Blasco, mientras que otras lápidas recuerdan a las naciones hispanoamericanas, la gesta de los conquistadores y la vinculación histórica de Extremadura con el continente americano.

Pero la historia de Colón no se escribió únicamente en mármol y bronce. Durante décadas la plaza fue también un pequeño universo comercial donde varias generaciones de cacereños desarrollaron parte de su vida cotidiana. Miles de estudiantes pasaron por la tienda de fotocopias Colón antes de acudir a clase o preparar oposiciones. La perfumería Moctezuma se convirtió en una referencia para el barrio. La Mercería López formó parte del paisaje urbano durante años. Musical Barragán continúa siendo un punto de encuentro para los amantes de la música. Pollos El Kikiriki sigue resistiendo el paso del tiempo mientras la academia Colón ha ayudado a preparar a numerosos aspirantes a la Policía Nacional.

La peluquería De Javier, el centro de estética de Malu, las agencias de viaje, los comercios tecnológicos y los pequeños negocios familiares fueron construyendo una identidad propia que convirtió a la plaza en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad.

Una nueva generación de edificios

Ahora Colón vuelve a transformarse. Dos nuevos edificios se elevan sobre el entorno y simbolizan la evolución arquitectónica que vive el centro de Cáceres. Uno de ellos alberga los apartamentos turísticos Nova Suite, impulsados a través de un proyecto de inversión turística apoyado por la Junta de Extremadura y cofinanciado con fondos europeos. La actuación forma parte de una línea de ayudas destinadas a fomentar la actividad de apartamentos turísticos y supone una inversión cercana a 1,2 millones de euros, con apoyo público procedente de fondos europeos de desarrollo regional.

La arquitectura que mira al futuro

Más allá de su volumen o de su estética, estos edificios responden a una filosofía arquitectónica diferente a la que predominaba hace apenas unas décadas. Los arquitectos ya no conciben un inmueble únicamente como un elemento singular dentro del paisaje urbano. Hoy los proyectos se diseñan pensando en el ciclo completo de vida del edificio: orientación solar, eficiencia energética, materiales empleados, mantenimiento futuro, accesibilidad, confort interior y capacidad de adaptación a nuevas necesidades.

La pregunta ha cambiado. Antes se trataba de decidir qué edificio construir. Ahora se trata de determinar qué edificio merece la pena construir y cómo puede mejorar la vida de quienes lo utilizan. La digitalización ha transformado también el proceso de diseño. Los proyectos se ensayan previamente mediante modelos virtuales que permiten analizar consumos, iluminación natural, ventilación, sombras y comportamiento energético antes incluso de colocar el primer ladrillo.

Fotogalería | La nueva concepción urbanística de Colón en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La plaza de Colón ha vivido numerosas metamorfosis a lo largo de su historia. Ha sido escenario de ceremonias oficiales, punto de encuentro comercial, lugar de paso para miles de estudiantes y escaparate de negocios que forman parte de la memoria sentimental de la ciudad. Ahora, con la llegada de nuevos edificios residenciales y turísticos, vuelve a reinventarse.

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Entre el monumento a los conquistadores, las viejas tiendas que marcaron una época y los inmuebles que representan la nueva arquitectura urbana, Colón continúa desempeñando el mismo papel que ha tenido durante décadas: actuar como un termómetro de la evolución de Cáceres, una plaza donde la historia y el futuro siguen encontrándose cada día.