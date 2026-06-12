El aeródromo de Cáceres también mira a la nueva economía que viene con los centros de datos

El futuro aeródromo de uso restringido de Cáceres no solo se plantea como una infraestructura para la aviación deportiva o las escuelas de vuelo. El estudio de viabilidad dibuja también una instalación capaz de dar servicio a usos privados, turísticos, sanitarios y de emergencias, una puerta aérea de menor escala que puede ganar sentido en un momento en el que la ciudad aspira a reforzar su perfil económico con nuevos proyectos industriales y tecnológicos.

La conexión no aparece formulada de manera expresa en el documento como una vinculación directa con los centros de datos, pero sí encaja en el tipo de infraestructura que se proyecta: un aeródromo sin vuelos comerciales regulares, orientado a operaciones visuales, aviación privada y servicios especializados. El informe deja fuera el transporte comercial de pasajeros, pero incluye entre los usos previstos la aviación deportiva, privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias.

Cerca de CCGreen...

Cabe destacar que el aeródromo está proyectado a escasos kilómetros del polígono industrial de Capellanías, al noroeste de la ciudad, en una zona conocida como Marradas de la Sociedad. Allí también está planteada la construcción de CCGreen, una macroinfraestructura creada por Nostrum Group que es el lugar en el que se almacena, procesa y distribuye la información digital.

Carlos Gil

Es el espacio físico que sostiene la nube, los servicios de inteligencia artificial, las redes sociales, el comercio electrónico, el streaming o la investigación científica. En el caso de CCGreen, el diseño está completamente enfocado a alojar modelos de IA, que requieren una capacidad de cómputo enorme y una gran eficiencia energética. CCGreen anunció una inversión de 1.000 millones de euros, pero solo serán para la fase inicial del proyecto. Se prevén generar más de 1.500 puestos de trabajo directos y, una vez en operación, se estiman más de 200 empleos estables.

Una infraestructura ligera

El diseño previsto para el aeródromo contempla una pista principal de 800 metros de longitud y 18 metros de anchura, con operaciones de orto a ocaso, sin vuelo nocturno y sin iluminación de pista. La actividad estimada se sitúa en torno a 1.000 operaciones anuales, con una media de un movimiento diario entre semana y hasta siete operaciones al día durante los fines de semana.

El estudio también prevé una plataforma de unos 35.000 metros cuadrados, zona de estacionamiento, hangares, espacios comunes, una pista para veleros y otra para aeromodelismo. Es decir, una instalación concebida para una actividad limitada, pero con capacidad para acoger servicios auxiliares vinculados a la aviación ligera y privada.

Movilidad empresarial

En ese contexto, el aeródromo puede leerse como una pieza más dentro del debate sobre la conectividad de Cáceres. La llegada de proyectos vinculados a la economía digital, entre ellos los centros de datos anunciados en el entorno de la ciudad, abre la pregunta sobre qué infraestructuras necesita Cáceres para atraer inversión, talento y actividad empresarial.

El informe subraya que la ausencia de instalaciones similares en la zona central oeste de la península permitiría al aeródromo tener un área de influencia amplia, con potenciales usuarios en la provincia de Cáceres, el norte de Badajoz, el sur de Salamanca y el oeste de Toledo.

Lejos de un aeropuerto

La clave está en no confundir el proyecto con un aeropuerto comercial. El estudio no plantea vuelos regulares ni grandes movimientos de pasajeros. La previsión habla de 1.976 pasajeros al año, cifra que se reduce a unos 1.400 usuarios anuales si se toma como referencia un uso del 70% de la instalación.

El aeródromo, por tanto, se mueve en otra escala: la de la aviación privada, los vuelos especializados, la formación, las emergencias y la movilidad puntual. Una infraestructura menor, pero que puede cobrar un nuevo significado si Cáceres consolida en los próximos años su aspiración de convertirse en un polo tecnológico e industrial.