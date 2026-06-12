Alberto Clemente, psicólogo en Cáceres, alerta del impacto de la insatisfacción corporal en la salud mental ante el verano

Alberto Clemente es psicólogo sanitario en Cáceres. Desde la adolescencia comenzó a interesarse por la psicología al darse cuenta de que había aspectos de la experiencia personal que podían entenderse desde perspectivas distintas, una inquietud que acabaría marcando su vocación profesional. A partir de ahí, inició sus estudios en Psicología, un camino que no fue fácil y que requirió constancia hasta consolidar su formación. En la actualidad ejerce como psicólogo sanitario y está especializado en áreas como el trauma, el apego, la terapia EMDR y el trabajo en procesos de duelo. En esta primera entrevista con nuestro medio, hemos hablado con él sobre los trastornos de la conducta alimentaria, la obsesión con el gimnasio y la vida saludable de cara al verano.

Mujeres jóvenes, el principal perfil en consulta

"Actualmente, acudir a consulta de psicología está mucho más normalizado, aunque todavía persisten algunos estigmas. El perfil más habitual de pacientes se sitúa entre los 20 y los 35 años, principalmente mujeres. En el caso de los hombres, todavía existe una mayor resistencia a expresar emociones y a buscar ayuda profesional, aunque poco a poco se está observando un cambio. En cuanto a las problemáticas más frecuentes que encuentro en consulta, la ansiedad sigue muy presente, aunque suelo describirla como un 'cajón de sastre', ya que debajo de ella pueden esconderse múltiples factores. En muchos casos hay una influencia clara de experiencias pasadas, de la educación recibida o de situaciones como el acoso escolar, así como dificultades en la relación con los padres, a veces relacionadas con su menor presencia durante la crianza".

Verano e insatisfacción corporal

Por otro lado, el experto se refiere a los trastornos de la conducta alimentaria como una problemática compleja, en la que intervienen múltiples factores. Entre ellos, señala el papel de las redes sociales, que en muchos casos, lejos de ayudar, pueden contribuir a empeorar la situación. "Creo que existe un foco muy marcado hacia determinados estilos de vida y cuerpos idealizados de belleza, algo que influye de forma directa. Al mismo tiempo, también hay pequeños rayos de luz, personas que están contribuyendo a normalizar el cuerpo y a visibilizar la amplia diversidad de cuerpos reales que existen. Con la llegada del verano, tanto yo como otros compañeros psicólogos observamos un aumento significativo de la demanda relacionada con la insatisfacción corporal, los miedos y las inseguridades, lo que en muchos casos deriva en una mala relación con la comida. Además, no podemos hablar únicamente de trastornos de la conducta alimentaria, ya que existen otras dificultades vinculadas a la alimentación y a la percepción del propio cuerpo".

Cuando el deporte deja de ser saludable

Asimismo, el experto analiza el fenómeno de los gimnasios y la creciente tendencia hacia un estilo de vida saludable. "Creo que, como en todo, no es tanto lo que se hace, sino desde dónde se hace. Es decir, una persona puede ir al gimnasio, pero lo importante es el motivo y la intención con la que lo hace. Si el objetivo es mantener una vida saludable y cuidarse de forma integral, es algo positivo. Sin embargo, si se acude desde la necesidad de controlar la imagen corporal o desde la búsqueda constante de validación externa, entonces se está partiendo de un lugar mucho más disfuncional. En esos casos, este tipo de conducta puede pasar desapercibida, pero en el fondo podría entenderse como una dificultad vinculada a la salud mental.

Por último, el experto subraya la importancia de alejarse de las etiquetas y recordar que detrás de cada diagnóstico o situación hay siempre una persona. En este sentido, considera fundamental adoptar una actitud respetuosa hacia quienes atraviesan este tipo de dificultades, ya que, en muchas ocasiones, no se es plenamente consciente del daño que pueden provocar determinados comentarios o actitudes.