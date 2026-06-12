La avenida San Pedro de Alcántara de Cáceres se queda sin estanco

El estanco M 13 de la avenida San Pedro de Alcántara ha cerrado su local en una de las arterias comerciales más visibles de Cáceres. La persiana bajada no ha llegado, sin embargo, sin explicación para sus clientes. En el escaparate, sobre unos folios blancos pegados al cristal, se lee un mensaje rotundo en letras grandes: "Nos trasladamos".

El propio cartel colocado en el interior ha informado de que el establecimiento seguirá prestando servicio próximamente en la calle Clara Campoamor, "frente a Multiles", según el aviso dirigido a la clientela. En el texto, el negocio ha pedido disculpas por las molestias y ha agradecido la comprensión de quienes acudían hasta ahora a este punto de la avenida San Pedro de Alcántara.

El cierre del estanco no supone, por tanto, una desaparición de la actividad, sino un cambio de ubicación. Aun así, la imagen del local cerrado ha añadido una nueva nota de incertidumbre visual en una calle acostumbrada al tránsito diario de vecinos, trabajadores, compradores y usuarios de servicios.

La avenida San Pedro de Alcántara ha sido durante años, y continúa siéndolo, uno de los ejes comerciales más reconocibles de Cáceres. Su mezcla de pequeños negocios, franquicias, oficinas, bares y servicios ha dado forma a una calle de paso constante, con escaparates que funcionan casi como termómetro de la actividad urbana. Por eso, cada cierre se nota. Incluso cuando detrás hay un traslado y no una clausura definitiva.

En el aviso colocado en el cristal, el establecimiento ha señalado que "en breve" podrá seguir atendiendo a sus clientes en la nueva dirección. También ha añadido: "Estamos entusiasmados de poder atenderles como hasta ahora".

La sombra del antiguo Adolfo Domínguez

El cierre del estanco convive con otra imagen ya asentada en la zona: el local que albergó Adolfo Domínguez continúa cerrado desde hace tiempo. La antigua tienda de moda dejó un hueco visible en una avenida donde los locales vacíos adquieren un peso especial por su ubicación y por la memoria comercial que arrastran.

Fotogalería | El estanco San Pedro de Alcántara se traslada / Miguel Ángel Muñoz

No es una situación generalizada en la calle. El resto de locales del entorno sigue abierto, con actividad en sus escaparates y movimiento cotidiano. Pero la acumulación de cierres puntuales, traslados y espacios pendientes de nuevo uso ha vuelto a poner el foco sobre la evolución del comercio en San Pedro de Alcántara, una vía que mantiene centralidad pero que también acusa los cambios en los hábitos de consumo y en la ocupación de locales.

La marcha del estanco M 13 hacia Clara Campoamor deja una lectura doble. Por un lado, el negocio continúa y ha querido conservar el vínculo con sus clientes anunciando el traslado en el propio escaparate. Por otro, su salida deja otro local pendiente de futuro en una avenida donde cada fachada abierta o cerrada influye en la percepción de vitalidad comercial.

San Pedro de Alcántara sigue siendo una calle activa de Cáceres, pero también un espacio donde se aprecian las transformaciones del comercio urbano: negocios que se mueven, marcas que desaparecieron, locales que esperan relevo y escaparates que cuentan, con un simple cartel, cómo cambia la ciudad.