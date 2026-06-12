El Ayuntamiento de Cáceres replica al PSOE y niega un "tijeretazo" en la segunda fase del Hospital Universitario

El Ayuntamiento de Cáceres ha salido al paso de las críticas del Grupo Municipal Socialista y ha desmentido que exista un "tijeretazo" en el proyecto de la segunda fase del Hospital Universitario. El gobierno local ha rechazado así las declaraciones de la portavoz socialista, Belén Fernández, que ha denunciado una reducción de más de 15 millones de euros en la partida prevista para 2026 respecto a las cuentas presentadas en noviembre de 2025.

La polémica se ha abierto después de que el GMS haya denunciado que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 rebaja la cuantía destinada a la segunda fase del complejo hospitalario respecto a las cuentas presentadas en noviembre de 2025. Fernández ha considerado que esa diferencia "evidencia el abandono presupuestario" de una actuación comprometida para la capital cacereña y ha situado el hospital como el principal ejemplo, a su juicio, de las promesas pendientes de la administración autonómica con la ciudad.

Belén Fernández, portavoz del PSOE de Cáceres. / E.P.

Actuación prioritaria

Frente a esa lectura, desde el ayuntamiento han negado rotundamente que pueda hablarse de un recorte y han atribuido las críticas socialistas a una interpretación interesada de las cifras. De esta forma, el equipo de Gobierno ha defendido que la segunda fase del Hospital Universitario continúa siendo una actuación prioritaria para Cáceres y que el proyecto sigue adelante dentro de la planificación prevista.

Ese cruce de interpretaciones ha vuelto a colocar el Hospital Universitario en el centro de la discusión política en Cáceres. No se trata de una obra menor para la ciudad: la segunda fase está considerada una infraestructura clave para completar el mapa sanitario, ampliar la capacidad asistencial y dotar al complejo de nuevos servicios. De ahí que cualquier variación presupuestaria o cambio en los plazos genere una lectura inmediata sobre el grado de avance real del proyecto.