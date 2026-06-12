Cáceres activa definitivamente su presupuesto récord y deja en el horizonte su nueva rebaja de impuestos

El presupuesto municipal de Cáceres para 2026 ya es definitivo. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes la aprobación final de las cuentas del Ayuntamiento, después de que no se haya presentado ninguna alegación durante el plazo de exposición pública. El documento confirma un presupuesto de 90.664.963,55 euros para el consistorio y de 4.303.081,22 euros para el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas).

La aprobación definitiva cierra así el recorrido administrativo de unas cuentas que salieron adelante el pasado 14 de mayo en un pleno extraordinario con los votos favorables del Partido Popular y Vox, que suman mayoría absoluta en la corporación. Es el tercer presupuesto consecutivo que logra aprobar el gobierno de Rafael Mateos desde el inicio del mandato, aunque con apoyos distintos: el primero con Vox, el segundo con la abstención del PSOE y este tercero de nuevo con el respaldo de la formación de Eduardo Gutiérrez.

Rebaja fiscal para 2027

Uno de los puntos con mayor recorrido político del acuerdo es la nueva rebaja fiscal que PP y Vox han situado ya en el horizonte de 2027. Ambas formaciones han anunciado su intención de trabajar en modificaciones que afectarían al IBI y al impuesto de vehículos de tracción mecánica, después de defender que la situación económica del ayuntamiento permite combinar nuevas inversiones con una menor presión fiscal.

El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido durante la tramitación que estas son "los presupuestos más altos de la historia de la ciudad" y ha vinculado su crecimiento a una gestión municipal que, según ha sostenido, mantiene al consistorio con deuda cero.

Inversiones y pabellón de ferias

Las cuentas también incorporan algunas de las actuaciones pactadas entre PP y Vox para este ejercicio, con especial atención a los barrios y a nuevos proyectos de ciudad. Entre ellas figuran la búsqueda de un local para los vecinos de El Junquillo, el impulso al parque de los Olmos en Cáceres el Viejo, la redacción de un proyecto para dar uso definitivo a la Dehesa de los Caballos y el primer paso para el futuro pabellón de ferias y congresos.

Mateos ha defendido que Cáceres necesita un recinto multiuso, capaz de acoger ferias, congresos, grandes eventos deportivos y actividades de distinto formato. Vox, por su parte, ha reivindicado su papel como socio presupuestario "exigente" pero "constructivo", y ha destacado también la inclusión de un millón de euros para mejorar el polígono industrial de Las Capellanías.