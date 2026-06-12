Cáceres celebra este domingo un Corpus marcado por la visita del Papa

La Diócesis de Coria-Cáceres celebrara este domingo la misa y procesión del Corpus Christi en las dos ciudades. Ambas celebraciones estarán presididas por el obispo de la diócesis, Jesús Pulido Arriero, en una jornada que este año llega con una particularidad: el traslado excepcional de la solemnidad con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

En Cáceres, los actos comenzarán a las 10.00 horas con la misa solemne en la Concatedral de Santa María. Después, la procesión con el Santísimo recorrerá algunas de las calles más simbólicas del entorno monumental de la ciudad, en una de las citas religiosas más arraigadas del calendario litúrgico local.

Recorrido por el casco histórico

Según detalla la diócesis, la procesión partirá de la plaza de Santa María y continuará por el Arco de la Estrella, la plaza Mayor, las calles Pintores y Moret, la plaza de la Concepción, la calle General Ezponda y de nuevo la plaza Mayor, donde está previsto un acto de oración y la bendición solemne. Posteriormente, regresará a la plaza de Santa María.

La diócesis invita a participar a la comunidad cristiana, con especial presencia de los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión durante este curso, además de cofradías, hermandades, asociaciones religiosas y fieles. También pide la colaboración de vecinos, instituciones y colectivos para engalanar las calles del recorrido con altares, flores y otros elementos decorativos.

También en Coria

La celebración del Corpus Christi tendrá continuidad por la tarde en Coria, donde la misa y procesión se celebrarán a las 18.00 horas, igualmente presididas por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Este cambio de fecha se produce después de que la diócesis anunciara una modificación excepcional del calendario. La solemnidad, prevista inicialmente para el 7 de junio, se ha trasladado al 14 de junio en el conjunto de la diócesis para facilitar la participación de los fieles en los actos relacionados con la visita del Papa León XIV a España.