Cáceres busca dos jefes para áreas sensibles del ayuntamiento por libre designación

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un nuevo paso para cubrir dos puestos de responsabilidad dentro de su estructura municipal. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases reguladoras de las convocatorias para la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, de la jefatura del servicio de Participación Ciudadana y Universidad Popular y de la jefatura del servicio jurídico administrativo del área de Movilidad y Seguridad.

Ambas convocatorias han sido aprobadas por resolución de Alcaldía con fecha 4 de junio y tienen como objetivo dar cobertura definitiva a dos plazas recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. En los dos casos, el sistema elegido ha sido el de libre designación, aunque las bases recogen que el procedimiento deberá ajustarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Dos áreas municipales

La primera convocatoria corresponde al puesto de jefe de servicio de Participación Ciudadana y Universidad Popular, dentro del área del mismo nombre. Se trata de un puesto singularizado, abierto a funcionarios de otras administraciones públicas, perteneciente a la escala de Administración Especial y encuadrado en los subgrupos A1/A2.

Para optar a esta plaza será necesario ser funcionario de carrera y contar con perfil técnico en áreas vinculadas a Participación Ciudadana y Formación, Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología u otras titulaciones cuyos planes de estudio incluyan materias relacionadas con la participación ciudadana y la educación. También se exige titulación universitaria en esos ámbitos.

La segunda convocatoria afecta al puesto de jefe de servicio jurídico administrativo del área de Movilidad y Seguridad. En este caso, el puesto pertenece a la escala de Administración General, subgrupo A1, y también se cubrirá por libre designación, abierto a otras administraciones públicas. Los aspirantes deberán ser funcionarios de carrera con plaza de Técnico de Administración General y estar en posesión de una titulación universitaria de grado, doctorado, licenciatura, ingeniería o arquitectura.

Plazo y valoración

Las solicitudes deberán dirigirse al alcalde presidente del Ayuntamiento de Cáceres y podrán presentarse en el Registro General, en registros auxiliares, a través de la sede electrónica municipal o mediante la red Orve. El plazo será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las personas aspirantes deberán acompañar su solicitud de un curriculum vitae con los títulos académicos, años de servicio, puestos desempeñados en la Administración, cursos realizados y otros méritos que consideren oportunos. También deberán detallar las características del puesto que estén ocupando en la actualidad.

En ambas convocatorias se constituirá un órgano técnico de valoración, integrado por funcionarios de carrera designados por la Alcaldía y por la Junta de Extremadura. Este órgano deberá analizar los méritos presentados y elevar una propuesta con la persona candidata considerada más idónea. Después, el alcalde dictará la resolución motivada de nombramiento.