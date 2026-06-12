Cáceres vive el Mes del Orgullo con 'Fiera', el grito musical de Francisca Fontana contra la homofobia

En el marco del Mes del Orgullo, la artista gaditana Francisca Fontana presenta Fiera, un nuevo tema que nace como respuesta directa al aumento de los discursos de odio, las agresiones y la homofobia que afectan al colectivo LGTBIQ+ en distintos ámbitos sociales.

Un grito de identidad y libertad

La canción se presenta como mucho más que un lanzamiento musical, es un himno de resistencia y visibilidad dirigido a todas aquellas personas que alguna vez se han sentido señaladas, invisibles o desprotegidas. Fiera reivindica la fuerza del colectivo y transforma la rabia en energía, con un mensaje claro de orgullo y supervivencia. "Grito con plumas mi identidad" es una de las frases que marcan el espíritu del tema, una declaración en la que la estética, el arte drag, la pluma y la visibilidad dejan de ser elementos ocultos para convertirse en símbolos de poder y afirmación personal. La propia Francisca Fontana ha explicado que la canción nace desde la necesidad de "gritar, resistir y convertir el dolor en orgullo".

Artista vinculada al activismo LGTBIQ+ y a diversas iniciativas del orgullo, Fontana ha participado activamente en acciones reivindicativas desarrolladas en Cádiz durante 2026. Su trayectoria reciente incluye su paso por el programa de RTVPlay Make Up Stars Drag Tour, presentado por Pilar Rubio, donde quedó como segunda finalista.

Compromiso con la visibilidad

Además, forma parte de la asociación 'CuidadoQueTeVeo', con sede en Cáceres, una entidad dedicada a la visibilización del colectivo a través de proyectos culturales y sociales. Desde esta plataforma impulsa iniciativas como Regias del Drag, que da espacio a artistas drag de distintos puntos del país, y la recién creada Gala Tacón, orientada a reconocer la labor de referentes, artistas y asociaciones comprometidas con la igualdad. Con Fiera, Francisca Fontana lanza un mensaje de unidad y empoderamiento: "no estamos solas, no estamos solos, no estamos soles". La canción, producida por Mika Music Producer y creada por la propia artista, busca convertirse en un himno para quienes ya no quieren pedir permiso para ser quienes son.