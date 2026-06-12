Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Formación empresarial

La Cámara de Comercio de Cáceres acerca a las empresas una vía para captar talento cualificado

Los días 12, 16 y 18 de junio se celebrarán sesiones online para informar sobre las ventajas de incorporar estudiantes y colaborar con centros educativos

Imagen reciente del secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez.

Imagen reciente del secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez. / Mapfre

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres ha organizado tres webinars para que las empresas de la provincia conozcan cómo pueden acoger alumnos en formación y participar en la preparación de futuros trabajadores. La iniciativa forma parte del programa Tandempresa y busca acercar a empresarios y autónomos un modelo que une la enseñanza en el aula con la experiencia práctica en la empresa.

Las sesiones se celebrarán los días 12, 16 y 18 de junio, a las 10.00 horas, con una duración prevista de 60 minutos. El objetivo es sensibilizar e informar a empresarios y autónomos sobre las ventajas de incorporar estudiantes a sus entornos de trabajo y colaborar con los centros educativos en la formación de perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de las empresas.

Conexión con las empresas

A través de estos encuentros online, las empresas participantes podrán conocer de forma práctica cómo funciona la FP Dual, qué posibilidades ofrece para la captación de talento cualificado y de qué manera puede contribuir a mejorar la empleabilidad juvenil en la provincia.

Desde la Cámara de Comercio han señalado que este modelo permite establecer una conexión directa entre el ámbito educativo y el tejido productivo, al facilitar que los futuros profesionales completen su formación en entornos laborales reales. De esta forma, las empresas pueden participar de manera activa en la preparación de perfiles adaptados a sus demandas.

Las jornadas se impartirán en formato online y estarán abiertas a las empresas interesadas en conocer las ventajas de este modelo formativo y su aplicación en el ámbito empresarial. Las inscripciones pueden formalizarse a través del enlace habilitado para el webinar de Tandempresa Cáceres.

Apoyo y asesoramiento

El programa Tandempresa está impulsado por la Junta de Extremadura y desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres. Su finalidad es ofrecer a las empresas apoyo, asesoramiento y formación para incorporarse a la Formación Profesional Dual de una manera sencilla y efectiva.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la iniciativa contempla acompañamiento durante todo el proceso, con orientación práctica, resolución de dudas y apoyo para facilitar la participación empresarial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
  2. El 56 cumpleaños de Andrés Barriga en Cáceres, el portero que encontró una segunda vida tras cerrar su autoescuela
  3. 690 metros cuadrados de carpa en la plaza Mayor: Jato calienta motores para un fin de semana de llenazo en Cáceres
  4. El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
  5. La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
  6. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
  7. Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
  8. Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres

El Helga de Alvear convierte la memoria de la Cárcel Vieja de Cáceres en arte contemporáneo

Cartelera Cáceres: Desde Michael Jackson a He-Man y Shrek, el cine de Cáceres ofrece un viaje lleno de nostalgia a través de varios géneros

Cartelera Cáceres: Desde Michael Jackson a He-Man y Shrek, el cine de Cáceres ofrece un viaje lleno de nostalgia a través de varios géneros

La Cámara de Comercio de Cáceres acerca a las empresas una vía para captar talento cualificado

La Cámara de Comercio de Cáceres acerca a las empresas una vía para captar talento cualificado

El aeródromo de Cáceres también mira a la nueva economía que viene con los centros de datos

El aeródromo de Cáceres también mira a la nueva economía que viene con los centros de datos

Alberto Clemente, psicólogo en Cáceres, alerta del impacto de la insatisfacción corporal en la salud mental ante el verano

Alberto Clemente, psicólogo en Cáceres, alerta del impacto de la insatisfacción corporal en la salud mental ante el verano

Cáceres busca dos jefes para áreas sensibles del ayuntamiento por libre designación

Cáceres busca dos jefes para áreas sensibles del ayuntamiento por libre designación

Cáceres vive el Mes del Orgullo con 'Fiera', el grito musical de Francisca Fontana contra la homofobia

Cáceres vive el Mes del Orgullo con 'Fiera', el grito musical de Francisca Fontana contra la homofobia

Juanjo, el cacereño que empezó descargando camiones con 16 años y besa el escudo de la empresa en la que trabaja

Juanjo, el cacereño que empezó descargando camiones con 16 años y besa el escudo de la empresa en la que trabaja
Tracking Pixel Contents