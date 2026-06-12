La Cámara de Comercio de Cáceres acerca a las empresas una vía para captar talento cualificado

La Cámara de Comercio de Cáceres ha organizado tres webinars para que las empresas de la provincia conozcan cómo pueden acoger alumnos en formación y participar en la preparación de futuros trabajadores. La iniciativa forma parte del programa Tandempresa y busca acercar a empresarios y autónomos un modelo que une la enseñanza en el aula con la experiencia práctica en la empresa.

Las sesiones se celebrarán los días 12, 16 y 18 de junio, a las 10.00 horas, con una duración prevista de 60 minutos. El objetivo es sensibilizar e informar a empresarios y autónomos sobre las ventajas de incorporar estudiantes a sus entornos de trabajo y colaborar con los centros educativos en la formación de perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de las empresas.

Conexión con las empresas

A través de estos encuentros online, las empresas participantes podrán conocer de forma práctica cómo funciona la FP Dual, qué posibilidades ofrece para la captación de talento cualificado y de qué manera puede contribuir a mejorar la empleabilidad juvenil en la provincia.

Desde la Cámara de Comercio han señalado que este modelo permite establecer una conexión directa entre el ámbito educativo y el tejido productivo, al facilitar que los futuros profesionales completen su formación en entornos laborales reales. De esta forma, las empresas pueden participar de manera activa en la preparación de perfiles adaptados a sus demandas.

Las jornadas se impartirán en formato online y estarán abiertas a las empresas interesadas en conocer las ventajas de este modelo formativo y su aplicación en el ámbito empresarial. Las inscripciones pueden formalizarse a través del enlace habilitado para el webinar de Tandempresa Cáceres.

Apoyo y asesoramiento

El programa Tandempresa está impulsado por la Junta de Extremadura y desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres. Su finalidad es ofrecer a las empresas apoyo, asesoramiento y formación para incorporarse a la Formación Profesional Dual de una manera sencilla y efectiva.

Asimismo, la iniciativa contempla acompañamiento durante todo el proceso, con orientación práctica, resolución de dudas y apoyo para facilitar la participación empresarial.