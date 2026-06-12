Cartelera Cáceres: Desde Michael Jackson a He-Man y Shrek, el cine de Cáceres ofrece un viaje lleno de nostalgia a través de varios géneros

La cartelera de Multicines Cáceres llega esta semana cargada de propuestas muy diferentes entre sí. Hay fantasía para quienes crecieron con los héroes de los años 80, nuevas aventuras galácticas para los seguidores de Star Wars, terror psicológico, comedia irreverente, animación nostálgica, dramas sentimentales, misterio y música.

Fantasía y galaxias lejanas

Uno de los grandes reclamos es 'He-Man y los Masters del Universo', nueva adaptación cinematográfica del universo creado por Mattel. La película recupera a uno de los personajes más populares de la cultura televisiva de los años 80 y lo lleva de nuevo a la gran pantalla con una historia de aventuras, poderes ancestrales y lucha contra el mal.

También destaca 'The Mandalorian and Grogu', que continúa ampliando el universo Star Wars tras el éxito de la serie centrada en el mandaloriano y el pequeño Grogu. La película mantiene el atractivo de las aventuras espaciales, los viajes por distintos planetas y la mezcla de acción, western galáctico y vínculo emocional entre sus protagonistas.

Terror y parodia

Para los amantes del miedo, 'Backrooms' apuesta por el terror psicológico y la sensación de encierro. La película parte del imaginario de los espacios infinitos, vacíos y perturbadores que se han popularizado en internet, con pasillos, habitaciones y escenarios aparentemente normales que se transforman en una amenaza.

El contrapunto llega con 'Scary Movie', que regresa a los cines con su fórmula de parodia y humor irreverente. La saga se hizo conocida por reírse de algunos de los grandes éxitos del cine de terror, mezclando sustos, referencias populares y situaciones absurdas.

Nostalgia, amor y conflictos personales

La nostalgia tiene un lugar especial con 'Shrek', que vuelve a la cartelera coincidiendo con su 25 aniversario. El clásico de animación recupera al ogro más famoso del cine, a Asno y a Fiona en una historia que cambió la forma de entender los cuentos tradicionales con humor, guiños para adultos y una mirada menos convencional sobre los finales felices.

La parte más emocional de la semana llega con 'Todo lo que nunca fuimos', una propuesta centrada en las relaciones, los sentimientos y las heridas que dejan las decisiones no tomadas. Es una opción dirigida a quienes buscan una historia íntima, con peso en los personajes y en los conflictos personales.

En una línea distinta, 'El drama' se adentra también en terrenos emocionales, pero con un tono más adulto y reflexivo. La película plantea una mirada sobre las tensiones sentimentales, la convivencia y las contradicciones que aparecen cuando una relación se enfrenta a sus propios límites.

Misterios, secretos y una leyenda de la música

El misterio llega por partida doble. 'Las ovejas detectives' propone una investigación con un punto original y familiar, en la que el humor y la intriga se combinan para construir una historia accesible para distintos públicos.

Por su parte, 'Mallorca Confidencial' se mueve en el terreno de los secretos, las sospechas y las investigaciones. Su atractivo está en el juego de apariencias y en una trama donde nada parece del todo claro.

La cartelera se completa con 'Michael', película centrada en la vida y la carrera de Michael Jackson. El filme repasa la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la música popular, desde sus primeros pasos hasta su consolidación como icono mundial.

Dos estrenos diferentes pero cautivadores

Y si buscas algo novedoso, atento a los estrenos, muy distintos entre sí, pero igual de interesantes. 'Las pioneras' pone el foco en las mujeres que rompieron barreras en distintos ámbitos de la sociedad, con una mirada centrada en su papel en contextos históricamente marcados por la desigualdad. Por su parte, 'El día de la revelación' apuesta por una historia cargada de misterio y tensión, construida sobre secretos, giros y una atmósfera de incertidumbre que busca atrapar al espectador desde el principio.

Con esta combinación de grandes franquicias, clásicos recuperados, terror, comedia, misterio y drama, la cartelera de Cáceres ofrece esta semana opciones para públicos muy distintos y convierte el cine en una de las alternativas culturales más completas de estos días.