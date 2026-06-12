El 92 cumpleaños de Luis Alviz, el torero que Cáceres vistió de oro

Luis Alviz Cerro cumple este viernes 92 años. Nacido en Cáceres en 1934, en una familia de la calle Damas, su nombre ha quedado unido para siempre a la memoria taurina de la ciudad. Fue novillero, matador de toros y, sobre todo, un torero profundamente cacereño, de los que hicieron de la constancia, el temple y la dignidad una forma de estar en la vida y en el ruedo.

Hijo de Joaquín Alviz, conductor del marqués de Castronuevo, y de Filomena Cerro, Luis creció en una época de dificultades, necesidades y oficios tempranos. Trabajó en la panadería de los Hermanos García, en la calle Parras, y también como ayudante de obrador en la pastelería del Horno de San Fernando. Pero su cabeza estaba en otro sitio. Su verdadera vocación estaba en los toros, en las capeas de los pueblos, en el sueño de vestirse de luces y en esa aspiración íntima que lo acompañó desde niño: ser torero.

Aquel muchacho conocido en sus primeros años como Capichuli fue abriéndose paso en un mundo duro, lleno de puertas cerradas, azares, intereses y esperas interminables. El 13 de junio de 1949, con apenas quince años, tuvo una de sus primeras oportunidades en Valverde del Fresno. A partir de ahí comenzó una trayectoria marcada por el esfuerzo, las cornadas, la paciencia y una fe inquebrantable en su oficio.

Un torero de Cáceres

Luis Alviz destacó por un toreo serio, elegante y clásico. No fue torero de gestos fáciles ni de desplantes para la galería. Sobresalía por su temple, por su forma de manejar el capote y por una muleta de hondura serena, más pendiente del toro que del aplauso inmediato. Quienes lo vieron recuerdan su elegancia y su capacidad para mantener el tipo ante astados difíciles, en una profesión en la que el valor no se proclama: se demuestra.

Uno de los grandes días de su carrera llegó el 8 de agosto de 1965, en la plaza de toros de Cáceres. Se encerró en solitario con seis novillos de Flores Albarrán y firmó una tarde rotunda: seis orejas y un rabo. El periodista Domingo Salas de la Cámara escribió entonces: "De aquel Capichuli de hace muchos años, Cáceres hereda un torero". Aquella faena confirmó lo que la afición local ya sentía: que Luis Alviz era, sin discusión, el torero de Cáceres.

Una semana después, el 15 de agosto de 1965, tomó la alternativa en Gerona, con Luis Segura como padrino y Pepe Osuna como testigo. Según recogió la crónica de la época, tuvo que enfrentarse al peor lote de la tarde, pero su actuación fue considerada meritoria y entró por la puerta grande en la categoría de matadores de toros.

La dignidad del oficio

La suerte, sin embargo, no siempre caminó a su favor. Hizo el paseíllo con figuras como El Cordobés, Paco Camino, El Viti, Jaime Ostos o Palomo Linares, pero las oportunidades grandes no llegaron en la medida que merecía. El propio Alviz resumió alguna vez la dureza del toreo con una frase que ha quedado prendida en la memoria: "Nadie sabe, hasta que no está en el ruedo, lo que es sentir a un bicho, de quinientos y pico kilos o seiscientos de peso, pasar rozando tu estómago, tu femoral, tu yugular, tus muslos, tu corazón, tu cuerpo".

El 1 de mayo de 1975 se despidió de los ruedos en Cáceres, ante su gente, en una corrida homenaje junto a Morenito de Cáceres y Antonio Sánchez Cáceres. Cortó una oreja en su primero y dos orejas y rabo en el segundo, antes del emotivo corte de coleta en el centro del ruedo. La afición lo sacó a hombros por la Puerta Grande.

Hoy, a sus 92 años, Luis Alviz sigue siendo una página viva de la historia taurina cacereña. Su busto, obra de Calderón Silos, permanece ante la plaza de toros de la Era de los Mártires como recuerdo de un torero que quizás mereció más tardes, más carteles y más fortuna, pero que dejó algo más difícil de conseguir: el respeto de una ciudad.