Denuncian un recorte de 15 millones en la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres

El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 reduce en más de 15 millones de euros la partida prevista para el próximo ejercicio destinada a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres respecto a las cuentas presentadas en noviembre de 2025; una reducción que, “evidencia el abandono presupuestario" de una de las principales infraestructuras comprometidas por la Junta para la capital cacereña.

La portavoz del GMS, Belén Fernández, ha señalado que la segunda fase del complejo hospitalario constituye el "buque insignia" de las promesas realizadas por la Junta para la ciudad y ha criticado que, tras “tres años de parálisis”, la cuantía prevista para 2026 se reduzca en más de 15 millones de euros respecto a las previsiones iniciales.

Fernández ha considerado que las nuevas cuentas autonómicas confirman los "peores presagios" para Cáceres y consolidan, a su juicio, una política basada en "promesas incumplidas", al mantener inversiones plurianuales que dilatan los plazos de ejecución y eliminar o reducir proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

En materia sanitaria, la portavoz socialista también ha lamentado que el proyecto presupuestario no incluya la construcción del Centro de Salud de El Junquillo, una infraestructura que ha calificado de “esencial” para atender las necesidades del barrio con mayor crecimiento de la capital cacereña.

Como aspecto positivo dentro de este ámbito, ha destacado la consignación de 961.000 euros para culminar la reforma del Centro de Salud Plaza de Argel, una actuación que “fue proyectada durante la pasada legislatura”.

Por otra parte, Fernández ha criticado la desaparición de fondos destinados a la transformación del antiguo Hospital Provincial Virgen de la Montaña en el futuro Centro Regional de Enseñanzas Artísticas (CREA), al señalar que los 20 millones de euros consignados anteriormente ya no figuran en las nuevas cuentas autonómicas.

La portavoz socialista también ha denunciado la ausencia de partidas para el Centro de Educación Especial PROA y la reducción de las inversiones previstas para el Museo del Madruelo, cuya financiación para 2026 pasa de los 8,5 millones de euros contemplados en las cuentas presentadas el pasado noviembre a menos de un millón de euros; trasladándose el grueso de la inversión a ejercicios posteriores.

Vivienda

En materia de vivienda, Fernández ha acusado a la Junta de mantener cifras que, a su juicio, “carecen de respaldo real” para su ejecución. En este sentido, ha asegurado que el Plan Habita Extremadura “continúa sin traducirse en nuevas promociones residenciales” en la ciudad pese a los anuncios realizados sobre la construcción de más de 500 viviendas en Cáceres.

Asimismo, ha lamentado la falta de impulso a proyectos vinculados al desarrollo industrial de la capital, entre ellos la terminal ferroviaria de mercancías prevista en el polígono de Las Capellanías, al tiempo que ha criticado la ausencia de nuevas actuaciones para ampliar suelo industrial en el municipio.

Finalmente, Fernández ha señalado que otras infraestructuras incluidas en los presupuestos experimentan nuevos retrasos, como el aeródromo, para el que “únicamente se reservan 80.000 euros” destinados a la redacción parcial del proyecto; y el futuro Pabellón de Ferias de Cáceres, cuya financiación se distribuye entre los ejercicios de 2026 y 2027.