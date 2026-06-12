La fecha del nuevo gran museo que transformará la oferta cultural de Cáceres

El futuro Museo del Madruelo entra por fin en fase de obra. Los trabajos para levantar este nuevo equipamiento cultural en Cáceres arrancarán el próximo 19 de junio, según avanzó Tirso Leal durante su intervención en la entrega del premio Turismo Extremadura 2026 concedido a la ciudad por sus 40 años Patrimonio de la Humanidad. La fecha concreta el inicio de uno de los proyectos culturales más relevantes previstos en la capital cacereña, llamado a reforzar la oferta museística de la ciudad y a sumar un nuevo foco de atracción junto a la Ribera del Marco.

La actuación fue propuesta para adjudicación el pasado mes de marzo por la Junta de Extremadura a la UTE formada por Construred Obras y Servicios y Placonsa, dos empresas de Cáceres que obtuvieron la mejor puntuación total del concurso. El contrato salió adelante con una oferta de 12.985.038,73 euros, impuestos incluidos, y contempla la construcción del museo que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, además de la ordenación del entorno del antiguo colegio El Madruelo y la creación de un aparcamiento.

Un proyecto estratégico

Leal ha situado el futuro museo dentro de la estrategia de Cáceres para combinar patrimonio, cultura contemporánea y proyección turística. En su discurso, ha defendido que la ciudad vive un momento especialmente significativo por el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y por los buenos datos turísticos que está registrando.

En ese contexto, ha citado el Museo Helga de Alvear y el futuro Museo del Madruelo como ejemplos de una ciudad que no quiere quedar anclada únicamente en su pasado monumental. Según ha señalado, el nuevo equipamiento será un proyecto museístico "estratégico de primer orden" y se sumará a la extensa oferta turística y cultural que ya ofrece Cáceres.

La operación diseñada para El Madruelo se financia con cargo a las anualidades de 2026, 2027 y 2028 y busca transformar este enclave, próximo a la ciudad monumental, en un espacio con proyección cultural, turística, educativa y económica. El inicio de las obras el día 19 supone, por tanto, el paso definitivo tras el procedimiento de contratación.

Cultura y patrimonio

El anuncio llega en un año de fuerte carga simbólica para Cáceres. Leal ha recordado que la declaración de la Unesco supuso "un antes y un después" para la ciudad, porque ayudó a proteger mejor su patrimonio histórico y abrió "una gran ventana al mundo". Cuatro décadas después, ha defendido que el reto sigue siendo conservar, cuidar y transmitir ese legado.

"El patrimonio no se conserva por sí solo, requiere planificación, inversión, sensibilidad y el compromiso constante de toda la sociedad", ha afirmado durante su intervención. En esa misma línea, ha citado también las obras de restauración de la muralla, la ampliación progresiva de los recorridos visitables y la futura neocueva de Maltravieso, concebida para acercar al público una de las manifestaciones artísticas más relevantes de la prehistoria.

La mirada puesta en 2030

El Museo del Madruelo se incorpora además al relato cultural con el que Cáceres quiere reforzar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2030. Leal ha defendido que esta candidatura va más allá de la ciudad y se plantea como una iniciativa colectiva de toda Extremadura.

El representante municipal ha comparado ese horizonte con el impacto que tuvo la declaración como Ciudad Patrimonio. "Estamos convencidos de que conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura puede marcar un nuevo punto de inflexión para Cáceres, como aquel que supuso que nos declararan Ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha señalado.

Con el arranque de las obras el 19 de junio, el futuro Museo del Madruelo deja de ser solo un proyecto pendiente y comienza a materializarse como una de las grandes piezas culturales llamadas a redefinir el entorno de la Ribera del Marco y a ampliar el mapa museístico de Cáceres.