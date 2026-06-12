El "hecho histórico" que refuerza la protección de las víctimas de violencia machista en Cáceres

Cáceres ha dado un nuevo paso en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género con su incorporación al sistema VioGén y la puesta en marcha de una unidad específica dentro de la Policía Local. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado este viernes el "hecho histórico" que supone para la ciudad formar parte de este sistema de seguimiento integral, tras participar en la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer de Extremadura, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Mateos ha recordado que la adhesión de Cáceres a VioGén era un compromiso adquirido por el equipo de Gobierno, que quedó formalizado en el segundo semestre de 2025 y que se materializó con la firma del convenio con la Delegación del Gobierno el pasado mes de marzo.

Desde entonces, la unidad de violencia de género de la Policía Local se encuentra plenamente operativa. Está integrada actualmente por tres efectivos, un subinspector y dos agentes, que trabajan en coordinación directa con la Policía Nacional para reforzar la atención y protección de las víctimas en la ciudad.

Incorporación progresiva de casos

El alcalde ha explicado que la incorporación de casos a la Policía Local se realizará de manera progresiva, tal y como establece el convenio firmado. El objetivo es que los agentes municipales puedan asumir determinados supuestos de menor gravedad, lo que permitirá reforzar el sistema de protección y contribuir a descargar el trabajo que hasta ahora asumía principalmente la Policía Nacional.

"Son ya muchas las mujeres de Cáceres que están recibiendo esa protección por parte de nuestra Policía Local, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y con los órganos judiciales". ha señalado Mateos.

El regidor ha insistido en que esta coordinación entre administraciones, jueces y cuerpos policiales resulta clave en una materia especialmente sensible. A su juicio, los ayuntamientos también deben desempeñar un papel activo en la lucha contra la violencia de género y en la protección de las víctimas.

Posible aumento de efectivos

Durante la reunión de la Comisión Territorial, el Ayuntamiento de Cáceres ha asumido además el compromiso de estudiar un futuro incremento de los efectivos adscritos a esta unidad si así lo requieren tanto los órganos judiciales como la Policía Nacional.

Mateos ha mostrado su satisfacción por haber cumplido este compromiso y por haber puesto en marcha "un servicio que era una demanda histórica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los órganos judiciales".

El alcalde ha defendido que la entrada de Cáceres en el sistema VioGén permite mejorar la respuesta institucional ante la violencia machista y ha asegurado que el trabajo continuará para seguir ampliando la cobertura, mejorar la coordinación y reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad.