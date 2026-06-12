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Exposición artística

El Helga de Alvear convierte la memoria de la Cárcel Vieja de Cáceres en arte contemporáneo

Patricia Gómez y María Jesús González han inaugurado este jueves una exposición sobre memoria, abandono y huellas sociales en edificios marcados por el encierro

Presentación de la exposición en el Museo Helga de Alvear.

Presentación de la exposición en el Museo Helga de Alvear. / Helga de Alvear

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Museo Helga de Alvear ha inaugurado este jueves 'Espejo del mundo', la primera gran exposición individual de las artistas Patricia Gómez y María Jesús González, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre. El proyecto, comisariado por María Jesús Ávila, subdirectora artística del museo, reúne por primera vez de forma conjunta el trabajo que ambas creadoras han desarrollado desde 2017 en torno al antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera, en Valencia.

La huella de la Cárcel Vieja

El recorrido se amplía ahora con nuevas obras producidas específicamente para el Helga de Alvear. Entre los elementos más destacados destaca la intervención realizada por las artistas en la Cárcel Vieja de Cáceres, donde han llevado a cabo uno de sus característicos arranques murales. El resultado es un conjunto de piezas audiovisuales y un mural de 23 metros que recupera las huellas materiales del edificio y propone una lectura crítica de su historia como espacio de reclusión.

Según ha explicado Ávila, esta intervención "repone la memoria acumulada en este emblemático edificio y establece un diálogo directo con la historia de Cáceres". Por su parte, Patricia Gómez ha señalado que trabajar en la antigua prisión les ha permitido conectar con la ciudad "desde la memoria que guarda como testigo de un pasado no tan lejano".

Patricia Gómez y María Jesús González.

Patricia Gómez y María Jesús González. / MAKMA

Segundo capítulo

La exposición ha sido organizada por el Museo Helga de Alvear con la colaboración de TEA Tenerife Espacio de las Artes, institución que acogerá en 2027 un segundo capítulo del proyecto. Ambas entidades preparan además una publicación conjunta que reunirá las exposiciones presentadas en los dos espacios.

Asimismo, cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, y Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Universidad de Extremadura, Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Siepse y la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

Actividades paralelas

La directora del museo, Sandra Guimarães, ha destacado que la exposición refuerza el compromiso del Helga de Alvear con la investigación artística y con creadoras "con un lenguaje personal capaz de ensanchar nuestra visión del mundo".

Noticias relacionadas y más

Con motivo de la inauguración, el Museo Helga de Alvear ha puesto en marcha un programa público de actividades en torno a la muestra, con Helga's Artists Talks, talleres creativos, visitas comentadas y Helga's DJ Sessions, con el objetivo de acercar al público los procesos de recuperación de la memoria que atraviesan el trabajo de las artistas.

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