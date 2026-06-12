Las Josefinas de Cáceres suma 49 plazas nuevas en Educación Infantil para niños de entre 0 y 3 años

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha autorizado al colegio privado La Asunción de Cáceres a ampliar su oferta educativa en el primer ciclo de Educación Infantil, una decisión que permitirá al centro incrementar las plazas destinadas a menores de entre 0 y 3 años. La medida queda recogida en una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en la que se modifica la autorización administrativa del centro para incorporar una nueva unidad educativa.

La Asunción, gestionado por la Congregación de Religiosas Josefinas de la Santísima Trinidad, refuerza así una de las etapas que más demanda está experimentando en los últimos años debido al creciente interés de las familias por la escolarización temprana y a la progresiva implantación de medidas destinadas a favorecer la conciliación laboral y familiar.

Colegio Las Asunción-Josefinas Trinitarias de Cáceres. / COLEGIO LA ASUNCIÓN-JOSEFINAS DE CÁCERES

Con esta ampliación, el centro pasará a disponer de cuatro unidades en el primer ciclo de Educación Infantil. En concreto, contará con una unidad para niños de 0 a 1 año con capacidad para ocho puestos escolares, otra unidad para alumnado de 1 a 2 años con 13 plazas y dos unidades para menores de entre 2 y 3 años que sumarán un total de 36 puestos.

A esta oferta se añaden las seis unidades que el colegio ya tiene autorizadas en el segundo ciclo de Educación Infantil, correspondiente a las edades comprendidas entre los 3 y los 6 años.

Sin cambios en Primaria, ESO y Bachillerato

La resolución no introduce modificaciones en el resto de enseñanzas que imparte el centro cacereño. De este modo, La Asunción mantendrá las 13 unidades de Educación Primaria, las 12 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y las ocho unidades de Bachillerato con las que ya contaba hasta ahora.

La autorización supone un paso importante para el crecimiento del proyecto educativo del centro, aunque la puesta en marcha efectiva de la nueva unidad queda condicionada al cumplimiento de varios requisitos establecidos por la normativa autonómica.

Galería | El Ayuntamiento de Cáceres recibe a alumnos de las Josefinas / Pablo Parra

Entre ellos figura la obligación de acreditar ante la Delegación Provincial de Educación que las instalaciones disponen del equipamiento adecuado, los recursos materiales necesarios y el personal docente exigido para atender correctamente al alumnado de esta etapa. Asimismo, los profesionales que desarrollen su labor en la nueva unidad deberán reunir las titulaciones y habilitaciones previstas por la legislación educativa vigente.

Condiciones de seguridad y control administrativo

La Junta también recuerda en la resolución que el centro deberá cumplir todas las exigencias relativas a seguridad, accesibilidad y prevención de riesgos aplicables a los edificios e instalaciones destinados a uso educativo.

Además, cualquier modificación futura relacionada con el número de unidades, los puestos escolares autorizados o las enseñanzas impartidas deberá ser comunicada y autorizada previamente por la Administración educativa.

La autorización fue firmada el pasado 4 de junio por la consejera de Educación y Formación Profesional y supone un nuevo impulso para la etapa de Educación Infantil en uno de los centros educativos con mayor trayectoria de la capital cacereña.

Con esta ampliación, las Josefinas incrementa su capacidad para atender a alumnos de menor edad y consolida una oferta educativa que abarca desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato.