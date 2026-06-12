Los jóvenes, asignatura pendiente de la cultura cacereña

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 sigue sumando apoyos entre la ciudadanía, pero también comienza a identificar los retos que deberá afrontar para fortalecer su proyecto en los próximos años. Entre ellos destaca uno con especial claridad: la necesidad de lograr una mayor implicación de los jóvenes en la vida cultural de la ciudad.

Esa es una de las principales conclusiones que arroja la primera evaluación ciudadana impulsada por la candidatura, una consulta realizada a 502 personas cuyos resultados servirán para orientar la segunda fase del proyecto. Aunque la percepción general es positiva y más del 80 por ciento de los participantes considera que Cáceres 2031 tendrá un impacto beneficioso en la cultura regional, las respuestas también evidencian carencias y demandas concretas.

Consulta ciudadana durante JATO. / EP

La más repetida tiene que ver con la juventud. Los participantes reclaman una programación más atractiva para este colectivo y una mayor presencia de los jóvenes tanto en la creación cultural como en la toma de decisiones relacionadas con la actividad cultural de la ciudad. No se trata únicamente de ofrecer más actividades, sino de conseguir que las nuevas generaciones se sientan parte activa del proyecto.

El diagnóstico no es exclusivo de Cáceres. Muchas ciudades europeas que han aspirado o conseguido la capitalidad cultural han identificado dificultades similares a la hora de conectar con el público joven, especialmente en un contexto marcado por nuevas formas de consumo cultural vinculadas a las redes sociales, los formatos digitales y las experiencias participativas.

Junto a la juventud, la consulta también revela otra demanda recurrente: una mayor oferta de música en vivo. Los encuestados reclaman más conciertos y festivales, así como una programación cultural más cercana a los barrios y a los espacios cotidianos de convivencia. La cultura de proximidad aparece así como uno de los elementos que la ciudadanía considera fundamentales para reforzar la participación.

La evaluación pone de manifiesto además la importancia que los ciudadanos conceden a valores como la diversidad cultural y la inclusión. Los participantes defienden una programación accesible y representativa de las distintas sensibilidades presentes en la sociedad, capaz de generar espacios de encuentro y cohesión social.

Al mismo tiempo, los resultados reflejan que el patrimonio histórico, las tradiciones populares y la identidad cultural de Extremadura continúan siendo algunos de los principales activos sobre los que debe apoyarse la candidatura. La ciudadanía valora estos elementos como rasgos diferenciadores con capacidad para proyectar la imagen de Cáceres en el ámbito europeo.

Desde la organización destacan que esta consulta constituye una herramienta de trabajo para adaptar el proyecto a las expectativas reales de la población. La intención es que la candidatura no se construya únicamente desde las instituciones, sino también desde las propuestas y preocupaciones expresadas por la ciudadanía.

Con la vista puesta en 2031, el desafío pasa ahora por transformar esas demandas en acciones concretas. Y entre todas ellas, la participación de los jóvenes emerge como uno de los retos más importantes. Si Cáceres aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura, buena parte de su éxito dependerá de su capacidad para incorporar a las nuevas generaciones al corazón mismo del proyecto cultural.