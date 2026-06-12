Juanjo, el cacereño que empezó descargando camiones con 16 años y besa el escudo de la empresa en la que trabaja

Juanjo Rodríguez Gil habla de su vida como quien repasa un almacén antiguo, pasillo a pasillo, con la memoria puesta en los nombres, los oficios y las personas que fueron quedándose por el camino. Nació en Cáceres el 3 de mayo de 1970, se crió en la barriada de Las 300 y estudió en el colegio de la avenida de la Hispanidad antes de pasar por el instituto Norba Caesarina. Pero la vida adulta le llegó pronto. Con 16 años dejó los estudios y empezó a trabajar en el polígono de Capellanías, en el sector de la alimentación. Intentó compaginarlo con el instituto nocturno, pero reconoce que no era fácil: de día descargaba camiones y de noche se quedaba dormido en clase.

El oficio aprendido a mano

Aquellos primeros años no tuvieron nada que ver con los almacenes actuales. Juanjo recuerda una forma de trabajar mucho más física, sin la maquinaria que hoy aligera las cargas. Habla de camiones con 1.500 cajas de whisky, de sacos de sal, azúcar y mercancía pesada. "Ahora tenemos todo mecanizado", compara, con la perspectiva de quien ha visto cambiar el sector desde dentro.

Juanjo Rodríguez, el hombre que besa el escudo de cada empresa en la que trabaja. / E. P.

Su primer empleo fue en Cash & Carry, en una nave situada donde hoy se encuentran concesionarios de Capellanías. Después pasó por distintos almacenes y empresas, siempre dentro de la alimentación, hasta llegar a la carretera de Mérida. Allí recuerda una escena que no se le ha borrado: el primer camión descargado en aquella nave fue un tráiler de lejía Alpe. "No se me olvidará en la vida", cuenta.

La calle como escuela

Juanjo empezó en carga y descarga, pero pronto pasó por reposición, atención al público, caja, reparto y venta comercial. Durante siete años fue vendedor en la calle, recorriendo Extremadura y aprendiendo, como él dice, "del asfalto" y del trato directo con los clientes. Esa es, quizá, una de las claves de su manera de entender el trabajo: la relación humana.

Le gusta atender, conversar y reconocer a la persona que hay al otro lado del mostrador. Le molesta, en cambio, esa frialdad que a veces encuentra hoy en algunos servicios. "Parece que te están perdonando la vida", dice sobre ciertas formas de trato al público. Él defiende justo lo contrario: cercanía, educación y oficio.

La vida familiar

En 1990 perdió a su padre, Félix Rodríguez, cuando Juanjo tenía 20 años recién cumplidos. Su madre, Antonia Gil, natural de Alcuéscar, quedó viuda con 50. No fueron tiempos fáciles, recuerda, sobre todo para ella. Juanjo continuó trabajando y permaneció en casa hasta 1995, año en el que se casó con su mujer, a la que conoció también en el mundo de la alimentación, mientras él repartía mercancía y ella trabajaba en una tienda de Cáceres.

Vivieron primero en Casar de Cáceres y, desde 2005, en Nuevo Cáceres, muy cerca del barrio donde él creció y también de la casa de su madre, a la que acompañó después en los años de enfermedad.

Provecaex y el cambio de época

Desde 2003 trabaja en Provecaex, aunque su historia con aquella zona venía de antes. Antes había estado en las empresas Ifa, Almacenes Marimar y Max Descuentos. Cuando la empresa en la que estaba, Ifa, anunció el cierre de sus cash en España, Juanjo aceptó la oferta de Demetrio Ramírez, que ya había intentado incorporarlo antes. Entró en julio, sin vacaciones aquel verano, y desde entonces suma más de dos décadas en la firma.

Hoy es jefe de sección y encargado del cash. Pero no le gusta envolverse en palabras grandilocuentes. Prefiere hablar de equipo. "Hacer piña es muy importante", sostiene. Cree que una plantilla responde mejor cuando se la valora, cuando hay una palmada en la espalda y cuando se trabaja desde el respeto. Ha conocido la mano dura, pero no la comparte como método: "Creo que se equivocan quienes optan por ese camino".

Casi cuarenta años de oficio

Juanjo ha trabajado más de 38 años y apenas tiene 56, sin contar el año de mili. Nunca ha estado en el paro y lo dice con orgullo prudente, tocando madera. También con cansancio. El sector le ha dado estabilidad, amistades, clientes que ya son casi familia y una forma de vida, pero reconoce que los años pesan y que con la edad se aguanta menos la hipocresía, ciertas actitudes y algunas tensiones del día a día.

Mira hacia la jubilación con serenidad, aunque sin dramatismos. Si llega un cambio de etapa, lo aceptará. Si toca seguir, seguirá. En cualquier caso, se queda con los nombres de quienes le enseñaron y le acompañaron: compañeros como Flores, Julio Martín, Jesús Rocha o Genaro Ramírez. "Más que jefes o compañeros, fueron amigos", sentencia.

Después de tantos años entre camiones, mostradores y clientes, Juanjo resume su trayectoria con una imagen muy suya, casi futbolera: besando el escudo de cada empresa que le ha dado trabajo. Porque, para él, el oficio no ha sido solo una nómina. Ha sido una manera de estar en el mundo.