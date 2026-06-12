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Muere a los 49 años Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor que llegó desde Ucrania a Cáceres en 1991

El violinista y profesor, nacido en Ucrania en 1976, fallece tras una vida dedicada a la música en Extremadura

Muere Antonio Esmeralda Gueyvandov.

Muere Antonio Esmeralda Gueyvandov.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Ha fallecido en Cáceres Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor con una extensa trayectoria musical ligada a Extremadura. Ha muerto este 11 de junio de 2026, a los 49 años.

Nacido en Járkiv (Ucrania) en 1976, Esmeralda Gueyvandov se trasladó a España en 1991 como descendiente retornado de emigrantes españoles. En Extremadura continuó su formación musical en el Conservatorio Superior de Badajoz, donde obtuvo los títulos de Profesor Superior de Violín, con Premio Fin de Carrera, y de Música de Cámara.

Una vida entre el violín y la docencia

Su formación se completó entre 1995 y 1999 en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich, en Alemania. Antes, entre 1993 y 1996, había formado parte de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), con actuaciones en escenarios como el Royal Albert Hall de Londres, el Auditorio Nacional, el Palau de la Música de València, el Auditorio de Galicia o la inauguración del Auditorio de Cuenca.

Esquela de Antonio Esmeralda Gueyvandov.

Esquela de Antonio Esmeralda Gueyvandov. / E. P.

A lo largo de su carrera colaboró con figuras y formaciones de prestigio como Rafael Orozco, Sir John Williams, el Coro de la BBC, la Münchner Symphoniker, la Bach Orchester München o la European Union Chamber Orchestra. También actuó como solista y como integrante de agrupaciones de cámara en distintos países de Europa y Asia.

Entre 2000 y 2003 fue miembro de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales (JMWO), con la que realizó giras por Alemania, Holanda, República Checa y los países balcánicos, y actuó en salas como la Philharmonie de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig o el Concertgebouw.

Vínculo con Extremadura

Antonio Esmeralda Gueyvandov ha estado estrechamente vinculado a la enseñanza musical en la región. Fue profesor de Violín y Orquesta en el Conservatorio de Cáceres, miembro de la Orquesta de Extremadura y profesor de Violín y Música de Cámara en el Conservatorio de Almendralejo.

También había sido becado por la JONDE y AIE, y participó en cursos de perfeccionamiento y academias de orquesta. A lo largo de su trayectoria tocó bajo la dirección de maestros como A. Vedérnikov, Yakov Kreizberg, Sir Colin Davis, Carlos Kalmar, Roberto Paternostro y Salvador Mas, entre otros.

Noticias relacionadas y más

La capilla ardiente está instalada en la sala 4 del Tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres. La misa funeral tendrá lugar este sábado 13 de junio, a las 10.00 horas, en la capilla del tanatorio, seguida de la conducción del cadáver al crematorio de Cáceres.

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