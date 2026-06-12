La obra de 9 millones de euros que modernizará el tren entre Cáceres y Valencia de Alcántara

El proyecto para modernizar la seguridad ferroviaria entre Cáceres y Valencia de Alcántara ha dado un nuevo paso administrativo sin alterar, al menos por ahora, el calendario previsto. Adif ha publicado este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público una modificación del contrato de las obras para la supresión del bloqueo telefónico en este tramo de la red convencional, una actuación adjudicada a finales de 2024 por cerca de 9 millones de euros.

El documento publicado recoge la primera modificación del contrato, fechada el pasado 8 de junio, pero precisa que la modificación del plazo es de 0 meses. Es decir, el plazo total tras este ajuste se mantiene en los 28 meses fijados inicialmente para ejecutar los trabajos. La actuación continúa, por tanto, dentro del marco temporal previsto para renovar un sistema considerado clave en la circulación ferroviaria entre ambas estaciones.

Una obra para dejar atrás el control manual

La intervención tiene como objetivo sustituir el actual sistema de bloqueo telefónico por un modelo automático de señalización y control. En la práctica, supone avanzar hacia una circulación ferroviaria más moderna, con mayor fiabilidad en las instalaciones y con mejores condiciones de seguridad y servicio para una línea que conecta Cáceres con Valencia de Alcántara a lo largo de 95,7 kilómetros.

El contrato fue adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Alstom Transporte e Instalaciones Eléctricas Asturianas por un importe de 8,84 millones de euros. Las obras incluyen la implantación de un sistema de Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única, que funcionará con Control de Tráfico Centralizado, en sustitución del modelo anterior.

La actuación contempla, además, la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos de última generación en Arroyo-Malpartida y Valencia de Alcántara, así como la adaptación del enclavamiento existente en Cáceres para integrarlo en la nueva relación de bloqueo.

Control desde Sevilla y comunicación satelital

Otro de los elementos relevantes del proyecto es la integración del mando de los nuevos sistemas desde el Control de Tráfico Centralizado de Sevilla, lo que permitirá operar y supervisar la circulación de forma telemandada. También está prevista la instalación de un nuevo sistema de telecomunicaciones por fibra óptica entre Cáceres y Arroyo-Malpartida.

Entre Cáceres y Valencia de Alcántara, las comunicaciones móviles tren-tierra se resolverán mediante tecnología satelital. Este sistema permitirá que el maquinista pueda contactar con el Centro de Regulación de Circulación en cualquier punto del trayecto, y viceversa.

La actuación forma parte de la estrategia de Adif para conservar y renovar el ferrocarril convencional y cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation EU. Con la modificación publicada ahora, el contrato queda actualizado administrativamente, pero sin que se haya ampliado el plazo de ejecución previsto para una obra llamada a reforzar la seguridad de la línea.