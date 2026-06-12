Paloma San Basilio rescata a Dulcinea del sueño de Don Quijote en su estreno en el Gran Teatro de Cáceres

Paloma San Basilio ha convertido este viernes a Dulcinea en mucho más que la mujer idealizada por Don Quijote. La cantante y actriz ha estrenado en el Gran Teatro de Cáceres su proyecto escénico Dulcinea, una propuesta incluida en la XXXVII edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres que revisa el personaje cervantino desde una mirada contemporánea, simbólica y emocional. Sobre el escenario, la artista da vida a una mujer que se aparta del mito inmóvil para tomar la palabra con humor, dolor, ironía y sinceridad

La artista ya había avanzado el jueves, durante el acto de inauguración del certamen, que su Dulcinea representa a "todas las mujeres del mundo". Esa idea ha atravesado el montaje presentado este viernes, en el que el personaje cervantino ha dejado de ser solo la dama soñada por el caballero andante para tomar la palabra y preguntarse qué sentido tiene seguir defendiendo ideales imposibles en un mundo donde, según plantea la propia obra, la ética da paso a la estética y la moral a la corrupción.

Protagonista con voz propia

El espectáculo, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, parte de una premisa clara: ser la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, dama y señora del más famoso caballero andante de la historia, es un peso que Dulcinea ya no quiere seguir soportando. Desde ahí, la obra propone una relectura contemporánea del universo del Quijote, con una mujer que se rebela contra el pedestal en el que ha sido colocada durante siglos. En esta versión, Dulcinea es Paloma San Basilio. La cantante y actriz sostiene el peso escénico de la función y convierte al personaje en una voz que dialoga con el mito, pero también con el presente.

La propuesta combina interpretación y música en directo, y el montaje no se ha presentado como un musical al uso, sino como una pieza escénica íntima, en la que las canciones funcionan como una prolongación emocional del texto y acompañan el recorrido interior del personaje.

Segunda función

Dulcinea tendrá este sábado una segunda representación en el Gran Teatro de Cáceres, también a las 21.30 horas. La cita prolonga así el paso de Paloma San Basilio por el Clásico cacereño con una propuesta que no busca solo recuperar a un personaje universal, sino mirarlo desde otro lugar: el de una mujer que, después de siglos convertida en ideal, toma por fin la palabra.