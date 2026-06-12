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Junta de Gobierno Local

Pedro Muriel ve "fundamental para el futuro de Cáceres" la inversión de 28 millones en saneamiento y depuración

La licitación de la primera fase supone un nuevo impulso a la renovación de una infraestructura básica que permitirá avanzar en la agrupación de vertidos y en la modernización de las infraestructuras hidráulicas

El concejal Pedro Muriel.

El concejal Pedro Muriel. / El Periódico

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Cáceres ha dado un paso clave para renovar una de sus infraestructuras básicas: la red de saneamiento y depuración. La Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha sacado a licitación la primera fase de los colectores e impulsiones vinculados a la agrupación de vertidos de Capellanías, Malpartida, Universidad y Sur, una actuación de 23,3 millones de euros que ha sido abordada este viernes en la Junta de Gobierno Local.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha valorado el avance de un proyecto que el equipo de gobierno considera estratégico para modernizar una parte esencial de la infraestructura hidráulica de la ciudad, tanto por su impacto en la red hidráulica como por su dimensión medioambiental.

Una obra clave

Muriel ha defendido que la actuación permitirá mejorar la red de saneamiento y depuración, reforzar la sostenibilidad del sistema y preparar a la ciudad para su crecimiento futuro. "Estamos hablando de una infraestructura clave para mejorar la red de saneamiento y depuración y para responder a necesidades estructurales que Cáceres arrastra desde hace años", ha indicado. Esta primera fase, cofinanciada a través del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 y el Ayuntamiento de Cáceres, tiene como objetivo avanzar en la reorganización de los vertidos y en la mejora de las infraestructuras necesarias para hacer más eficiente el tratamiento de las aguas residuales.

El edil ha insistido en que la intervención "no solo tiene una dimensión técnica, sino también medioambiental y de ciudad". En este sentido, ha subrayado que el proyecto permitirá contar con unas infraestructuras "más modernas, seguras y con mayor capacidad". Desde el ayuntamiento se ha destacado que la entrada del procedimiento en una fase concreta demuestra que los proyectos considerados estratégicos para Cáceres "siguen dando pasos firmes y decisivos".

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A su vez, Muriel ha enmarcado esta licitación en una apuesta por "fortalecer los servicios públicos esenciales, mejorar la calidad de vida de los cacereños y seguir consolidando a Cáceres como una ciudad preparada para afrontar con garantías" los retos de los próximos años.

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