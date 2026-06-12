Ocio municipal
Las piscinas de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán el 21 de junio con abonos desde 30 euros
El ayuntamiento ha fijado entradas individuales entre 1 y 2,70 euros, con acceso gratuito para los nacidos en 2024, 2025 y 2026
Las piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán sus puertas el próximo 21 de junio para dar inicio a la temporada de baño de 2026. El Ayuntamiento de Trujillo ha hecho públicos los horarios, precios y pasos para la adquisición de abonos, que serán válidos para las dos instalaciones municipales.
Durante la temporada, las piscinas abrirán de 12.00 a 21.00 horas los días laborables, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario será más amplio por la mañana, de 11.30 a 21.00 horas. En septiembre, el cierre se adelantará a las 20.00 horas, según la información difundida por la Concejalía de Deporte.
Abonos y precios
Los precios de los abonos se han fijado en 30 euros para el individual, 50 euros para familias de tres miembros, 60 euros para familias de cuatro miembros y 70 euros para familias de cinco o más miembros. También se contempla una bonificación según ordenanza.
Para adquirirlos, los interesados deberán recoger y rellenar el impreso correspondiente en el Ayuntamiento de Trujillo, realizar el ingreso bancario indicando nombre y apellidos, y posteriormente recoger los abonos en dependencias municipales. La recogida se realizará en horario de 9.00 a 14.00 horas, presentando el justificante de ingreso, el impreso relleno, el libro de familia o certificado de convivencia y fotografías tamaño carné.
Entradas individuales
El Ayuntamiento también ha detallado los precios para los baños individuales. La entrada general costará 2,30 euros los días laborables y 2,70 euros los sábados, domingos y festivos. En el caso de los niños de hasta 12 años, el precio será de 1 euro en días laborables y 1,40 euros en fines de semana y festivos.
Los nacidos en 2024, 2025 y 2026 tendrán entrada gratuita. El consistorio recuerda además que los abonos serán válidos para las dos piscinas municipales, aunque las entradas individuales no tendrán esa validez compartida.
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