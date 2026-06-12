Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Ocio municipal

Las piscinas de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán el 21 de junio con abonos desde 30 euros

El ayuntamiento ha fijado entradas individuales entre 1 y 2,70 euros, con acceso gratuito para los nacidos en 2024, 2025 y 2026

Piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Ánimas.

Piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Ánimas. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán sus puertas el próximo 21 de junio para dar inicio a la temporada de baño de 2026. El Ayuntamiento de Trujillo ha hecho públicos los horarios, precios y pasos para la adquisición de abonos, que serán válidos para las dos instalaciones municipales.

Durante la temporada, las piscinas abrirán de 12.00 a 21.00 horas los días laborables, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario será más amplio por la mañana, de 11.30 a 21.00 horas. En septiembre, el cierre se adelantará a las 20.00 horas, según la información difundida por la Concejalía de Deporte.

Abonos y precios

Los precios de los abonos se han fijado en 30 euros para el individual, 50 euros para familias de tres miembros, 60 euros para familias de cuatro miembros y 70 euros para familias de cinco o más miembros. También se contempla una bonificación según ordenanza.

Para adquirirlos, los interesados deberán recoger y rellenar el impreso correspondiente en el Ayuntamiento de Trujillo, realizar el ingreso bancario indicando nombre y apellidos, y posteriormente recoger los abonos en dependencias municipales. La recogida se realizará en horario de 9.00 a 14.00 horas, presentando el justificante de ingreso, el impreso relleno, el libro de familia o certificado de convivencia y fotografías tamaño carné.

Entradas individuales

El Ayuntamiento también ha detallado los precios para los baños individuales. La entrada general costará 2,30 euros los días laborables y 2,70 euros los sábados, domingos y festivos. En el caso de los niños de hasta 12 años, el precio será de 1 euro en días laborables y 1,40 euros en fines de semana y festivos.

Noticias relacionadas y más

Los nacidos en 2024, 2025 y 2026 tendrán entrada gratuita. El consistorio recuerda además que los abonos serán válidos para las dos piscinas municipales, aunque las entradas individuales no tendrán esa validez compartida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Cáceres donde todos quieren vivir ahora: pisos caros, vida cómoda y una demanda que no deja de crecer
  2. El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
  3. El festival gratis que llenará de música el parque Padre Pacífico de Cáceres durante dos días
  4. La transformación de la plaza Marrón y Camino Llano, inminente: así será su reforma en Cáceres
  5. JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
  6. Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
  7. La odisea de 47 mayores de Cáceres en un viaje del Imserso: 'Nadie nos guiaba en los trasbordos, estuvimos solos en Atocha y en Sants
  8. Un 'pique entre vecinos' termina en un incendio y obliga a los bomberos a rescatar a una mujer mayor en La Bondad de Cáceres

Las piscinas de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán el 21 de junio con abonos desde 30 euros

Las piscinas de Trujillo y Huertas de Ánimas abrirán el 21 de junio con abonos desde 30 euros

El Ayuntamiento de Cáceres niega un "tijeretazo" en la segunda fase del Hospital Universitario y acusa al PSOE de "manipular" las cifras

El Ayuntamiento de Cáceres niega un "tijeretazo" en la segunda fase del Hospital Universitario y acusa al PSOE de "manipular" las cifras

Las Josefinas de Cáceres suma 49 plazas nuevas en Educación Infantil para niños de entre 0 y 3 años

Las Josefinas de Cáceres suma 49 plazas nuevas en Educación Infantil para niños de entre 0 y 3 años

La Virgen de Cáceres que saldrá dos veces este verano: fechas, horarios y recorridos

Pedro Muriel ve "fundamental para el futuro de Cáceres" la inversión de 28 millones en saneamiento y depuración

La obra de 9 millones de euros que modernizará la seguridad del tren entre Cáceres y Valencia de Alcántara

La obra de 9 millones de euros que modernizará la seguridad del tren entre Cáceres y Valencia de Alcántara

Cáceres activa definitivamente su presupuesto récord y deja en el horizonte su nueva rebaja de impuestos

Cáceres activa definitivamente su presupuesto récord y deja en el horizonte su nueva rebaja de impuestos

¿Qué pasa con los jardines de Cristina Ulloa? El pequeño oasis de Cáceres que permanece cerrado por seguridad

¿Qué pasa con los jardines de Cristina Ulloa? El pequeño oasis de Cáceres que permanece cerrado por seguridad
Tracking Pixel Contents