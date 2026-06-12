El PSOE de la provincia de Cáceres activa el proceso para elegir el relevo de Cotrina el 25 de julio

El PSOE de la provincia de Cáceres ha activado ya su maquinaria interna para renovar su dirección provincial. El Comité Provincial ha aprobado este viernes por unanimidad las bases y el calendario del proceso de primarias para la elección de la Secretaría General, una carrera orgánica que culminará el próximo 25 de julio con la celebración del Congreso Provincial Extraordinario.

De esa cita saldrá la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, así como los representantes de la provincia en los órganos regionales y federales del partido. La secretaria general en funciones, María José Pulido, ha destacado que el acuerdo alcanzado por el Comité Provincial "vuelve a poner de manifiesto que el partido no solamente está trabajando en el día a día, sino que sigue unido y permanece fuerte en las cosas importantes".

Un calendario hasta julio

El proceso ha quedado ya fijado con fechas concretas. El primer paso es la apertura del plazo de presentación de precandidaturas a la Secretaría General, que permanecerá abierto entre el 12 y el 16 de junio. Después, del 17 al 24 de junio, se desarrollará la recogida y presentación de avales por parte de las personas aspirantes.

Un instante del Comité Provincial socialista. / CEDIDA

El secretario de Organización, Luis Fernando García Nicolás, ha sido el encargado de leer el calendario aprobado por el Comité Provincial. La proclamación de candidaturas y la resolución de posibles recursos se llevará a cabo entre los días 24 y 26 de junio.

Si finalmente hubiera más de una candidatura, a partir de esa fecha comenzará la campaña de información interna, que se prolongará hasta el 12 de julio, día previsto para la primera vuelta de las votaciones de la militancia socialista. En esa jornada se elegirá a la persona que ocupará la Secretaría General del PSOE de la provincia de Cáceres.

Congreso extraordinario

En el caso de que ninguna candidatura obtenga más del 50% de los votos válidos emitidos, el partido celebrará una segunda vuelta el 19 de julio entre las dos candidaturas más respaldadas. Una vez elegida la nueva Secretaría General, el proceso concluirá el sábado 25 de julio con el Congreso Provincial Extraordinario.

La cita cerrará así un mes y medio de actividad interna en el PSOE cacereño y abrirá una nueva etapa orgánica en la provincia. La dirección en funciones ha querido subrayar la imagen de unidad con la que arranca el calendario, después de que las bases del proceso hayan salido adelante por unanimidad en el Comité Provincial.