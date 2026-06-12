El Tanatorio de Cáceres Serfátima, un referente arquitectónico en su función social

La calle Túnez no forma parte de la Cáceres monumental ni de las postales que miran hacia la Ciudad Vieja, pero explica bien hacia dónde se ha movido una parte de la capital cacereña en los últimos años. Es una zona de paso, de servicios y de conexión. Frente a la estación de autobuses, en ese entorno de plena expansión urbana, se alza el Tanatorio de Cáceres Serfátima, un edificio que ha terminado formando parte del paisaje cotidiano de esta barriada de Cáceres, a los pies de la carretera de Mérida.

El inmueble no nació solo como una nueva dotación funeraria. También llegó como una pieza de ciudad. Su ubicación, junto a uno de los principales puntos de llegada y salida de viajeros, le da un carácter muy concreto: atiende a familias de Cáceres, pero también a quienes se desplazan desde otros municipios de la provincia en momentos especialmente difíciles.

En la calle Túnez, la ciudad se entiende desde otra escala. No desde el turismo ni desde el patrimonio, sino desde las necesidades diarias: moverse, aparcar, resolver trámites, acompañar a una familia, entrar y salir de Cáceres. En ese contexto, el tanatorio actúa como un equipamiento de servicio, discreto por su función, pero visible por su dimensión arquitectónica.

La obra fue realizada por Construcciones Aesa y se proyectó con un diseño innovador para un uso especialmente delicado. El edificio cuenta con más de 3.000 metros cuadrados construidos y presenta una alta singularidad y complejidad, al albergar diferentes espacios funcionales, grandes zonas ajardinadas y aparcamientos.

El resultado es un inmueble que busca algo más que resolver una necesidad técnica. El tanatorio se presenta como un espacio lleno de luz y transparencia, funcional, pero también expresivo, sugerente y armónico. En este tipo de edificios, la arquitectura no es un detalle menor: condiciona la manera en que las familias esperan, conversan, se recogen o atraviesan un momento de duelo.

Por eso el diseño incorpora rincones para hablar y para pensar, zonas comunes amplias y espacios exteriores que alivian la sensación de encierro. La luz, los jardines y los recorridos interiores cumplen aquí una función emocional. No eliminan el dolor, pero ayudan a que el edificio no resulte frío ni hostil.

Cinco salas y servicios para las familias

El Tanatorio de Cáceres Serfátima dispone de cinco salas de velatorio, concebidas como espacios polivalentes y climatizados. La infraestructura se completa con parking privado, cafetería, capilla o salón multiconfesional, zonas ajardinadas, áreas comunes y servicios de apoyo a las familias.

La compañía ofrece además prestaciones funerarias que van desde los trámites administrativos hasta el acompañamiento en el duelo, pasando por el asesoramiento, el traslado, la preparación del servicio y la atención personalizada. En un sector tan sensible, la cercanía y la discreción forman parte del propio servicio.

La localización frente a la estación de autobuses refuerza esa dimensión provincial. Cáceres funciona como capital de servicios para muchos pueblos de la provincia y, en momentos de despedida, la facilidad de acceso resulta clave. La presencia de aparcamientos y de espacios amplios responde precisamente a esa necesidad de recibir a familias y allegados que llegan desde distintos puntos.

El tanatorio fue inaugurado el 22 de febrero de 2017 como el segundo tanatorio de la ciudad de Cáceres. Su apertura supuso una nueva opción para los usuarios de la capital y amplió la capacidad de elección en un servicio hasta entonces muy concentrado.

Fotogalería | El tanatorio de Cáceres en un barrio en expansión / Miguel Ángel Muñoz

Durante la inauguración, el consejero delegado del Grupo Serfátima, Marcelo González, defendió precisamente esa idea de libertad de elección. "Libertad es poder elegir y, desde esta mañana, por primera vez, los usuarios de servicios funerarios y tanatorios podrán elegir libremente, en sana competencia, un servicio a su medida. Sin condiciones, sin preguntas y sin obligaciones", afirmó entonces.

González también resumió la vocación de la empresa en una frase que sigue explicando el sentido del edificio: "ser útiles para dignificar y atender un hecho determinante en nuestra vida: la muerte". Aquel acto contó con la presencia del entonces obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, que bendijo la capilla y las dependencias, y con representantes institucionales.

Una zona que gana actividad

Desde su apertura, el tanatorio ha quedado integrado en una zona que ha seguido ganando actividad. La calle Túnez y el entorno de la estación de autobuses forman parte de esa Cáceres que crece alrededor de servicios, comunicaciones y equipamientos. No es un barrio de postal, pero sí uno de esos espacios que ayudan a entender cómo funciona la ciudad real.

En este punto, la expansión urbana no se mide solo en viviendas o nuevas calles. También se mide en dotaciones que dan respuesta a necesidades muy concretas. Un tanatorio, por su naturaleza, nunca es un edificio más. Su presencia habla de cómo la ciudad organiza también los momentos más difíciles de la vida.

Serfátima llegó a esta zona con un inmueble de gran tamaño, zonas ajardinadas, aparcamientos y salas concebidas para acompañar. Casi una década después de su inauguración, el edificio forma parte del día a día de la calle Túnez y de la memoria reciente de una Cáceres que sigue creciendo frente a la estación de autobuses.