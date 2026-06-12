La versión original de 'Kill Bill' concebida por Tarantino podrá verse en Cáceres

Tres propuestas culturales para disfrutar en Cáceres este viernes.

La Filmoteca de Cáceres proyecta la versión íntegra de 'Kill Bill' en una sesión especial

La Filmoteca de Cáceres ofrecerá este viernes una cita imprescindible para los aficionados al cine con la proyección de Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versión completa y sin censura concebida originalmente por Quentin Tarantino como una única película.

La sesión, incluida en el ciclo especial dedicado a Kill Bill, comenzará excepcionalmente a las 19.00 horas debido a la duración del filme, que alcanza los 275 minutos e incluye un breve intermedio. Los espectadores podrán disfrutar de esta codiciada edición en versión original subtitulada. Este montaje unifica los dos volúmenes estrenados comercialmente y recupera escenas emblemáticas, como la batalla contra los '88 Maníacos' en la Casa de las Hojas Azules. Además, incorpora una versión ampliada del segmento de animación realizado por el prestigioso estudio japonés Production I.G. La proyección supone una oportunidad única en la región para descubrir la visión original de Tarantino y disfrutar de uno de los grandes homenajes contemporáneos al cine de artes marciales y al cine de culto asiático.

El Ateneo de Cáceres acoge un debate sobre el impacto de los centros de datos

El Salón de Actos del Ateneo de Cáceres será escenario este viernes a las 18.30 horas, de la jornada Lo que no te cuentan de los centros de datos en Extremadura, un encuentro dedicado al análisis de las consecuencias ambientales, sociales y económicas derivadas de la implantación de estas infraestructuras tecnológicas en la región.

La actividad abordará cuestiones como el consumo de agua y energía, la gestión de recursos naturales y los efectos sobre el territorio, con el objetivo de ofrecer una visión crítica y abierta sobre una realidad que, según los organizadores, suele quedar fuera del debate público. El evento está impulsado por 'Ecologistas en Acción Extremadura' y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), la Diputación de Cáceres y el Ateneo de Cáceres. La iniciativa se enmarca en las reivindicaciones ecosociales vinculadas a campañas como No es sequía, es saqueo. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo, en una cita dirigida tanto a la ciudadanía como a profesionales y personas interesadas en los retos de sostenibilidad que afronta Extremadura.

El Museo Helga de Alvear inaugura la exposición 'Espejo del mundo'

El Museo Helga de Alvear inaugurará este viernes a las 19.00 horas, la exposición Espejo del mundo, un ambicioso proyecto artístico de Patricia Gómez y María Jesús González comisariado por María Jesús Ávila. La muestra, desarrollada en colaboración con TEA Tenerife Espacio de las Artes, explora la memoria de espacios marcados por el aislamiento y el olvido, como prisiones y hospitales psiquiátricos, a través de intervenciones murales y fotografía. En esta ocasión, las artistas centran su trabajo en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Bétera, utilizando los espejos originales del recinto como soporte para recuperar y proyectar las historias de quienes habitaron sus instalaciones. La exposición cuenta con el respaldo de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y diversas instituciones extremeñas, y podrá visitarse en el museo hasta el próximo 11 de octubre de 2026.