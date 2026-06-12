La Virgen de Cáceres que saldrá dos veces este verano: fechas, horarios y recorridos

¿Quién dijo que la Pasión solo se vivía en Semana Santa? En Cáceres la fe se vive a lo largo de todo el año, con procesiones que se reparten por todo el calendario. Dejando de lado los santos (como San Antonio, que sale este sábado), las tallas que la ciudad disfruta durante la Semana Santa también protagonizan, de forma esporádica, procesiones extraordinarias.

Precisamente este jueves se conoció la futura procesión extraordinaria del Cristo Negro, que se celebrará en septiembre con motivo del 40 aniversario de la refundación de la hermandad, un hecho que no ocurre desde hace 36 años. Ahora, este viernes, se conocen no una, sino dos salidas fuera del calendario convencional.

La protagonista será la Cofradía del Amor y, más concretamente, la Señora de la Caridad. Así lo ha autorizado el Ayuntamiento de Cáceres en la Junta de Gobierno. La talla, que data del siglo XVIII y procesiona cada Jueves Santo junto al Cristo del Amor, saldrá a las calles los días 26 de junio y 19 de septiembre.

La Procesión del Amor en Cáceres. / Carla Graw

Ambas procesiones realizarán un pequeño recorrido por la barriada. La salida de junio será a las 21.00 horas y seguirá el siguiente itinerario: Capilla del Colegio San José, Santa Gertrudis, San José, Peña Redonda, Berrocala y Eulogio Blasco.

Por su parte, la de septiembre comenzará a las 20.00 horas desde el Templo Parroquial de San José hacia Santa Gertrudis, para continuar por Eulogio Blasco, Berrocala, Peña Redonda, San José, Barrio Luna y Barrio Nuevo.

La cofradía

La Cofradía del Amor nació en 1989 y su primer desfile procesional tuvo lugar el Domingo de Ramos de 1990. El itinerario era enorme: salía de San José y llegaba hasta Santa Clara para regresar después por los adarves. Por entonces procesionaba únicamente el Cristo del Amor.

En 1994 se sumó la Virgen de la Caridad, una talla tan hermosa como su Cristo y que pertenecía originalmente a la Diócesis. Con la Virgen surgía el mismo problema, aunque la solución fue distinta: salir desde la parroquia de San José. La imagen partía de la cercana iglesia y, a la altura del colegio, se incorporaba el Cristo.

Galería | Así es la Cofradía del Amor del colegio San José de Cáceres / Pablo Parra

Además, ese mismo año se decidió cambiar el día de salida, pasando al actual Jueves Santo, aunque reservándose el derecho de poder realizar en el futuro una segunda procesión el Domingo de Ramos.

Dicho y hecho. En el año 2000 se adquiere la imagen del Señor de las Penas, una talla de finales del siglo XVI o principios del XVII que no procesionaría hasta el año siguiente. Lo hizo, además, lejos de su barrio: desde la concatedral de Santa María. Subía la Cuesta de la Compañía hasta llegar a San José. Este recorrido se mantuvo hasta 2008, cuando cambió a su emplazamiento actual.