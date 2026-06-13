El Acho Fest cierra dos días de música joven y talento local en Cáceres

El Acho Fest ha cerrado este sábado en Cáceres su cuarta edición después de dos jornadas dedicadas a la música emergente, la cultura joven y la creación local. El festival, impulsado por Juventudes Socialistas, ha vuelto a sacar la cultura a la calle con una programación repartida entre la plaza de Santiago y el Espacio para la Creación Joven, dos escenarios que durante el viernes y el sábado han servido como punto de encuentro para artistas y público.

La cita arrancó el viernes en la plaza de Santiago, donde el pregón inaugural ha abierto una tarde de conciertos marcada por la diversidad de estilos. Por el escenario han pasado Laura Álvarez, Sordera Colectiva, Breaking Good, Rabidwasp, Anarcode, Degollá y Sara Cortés, en una primera jornada que ha convertido este enclave del casco histórico en un espacio abierto para la música joven.

Dos escenarios para la nueva escena cacereña

La programación ha continuado este sábado en el Espacio para la Creación Joven, donde desde las 19.30 horas se han sucedido las actuaciones de AdRiD, Dani Velázquez, Mar Gómez, Maras, A Gaia y Eva Saint. Con ellos, el festival ha completado un cartel formado por más de una decena de nombres vinculados a la escena emergente y a los nuevos proyectos culturales que están creciendo en Cáceres.

Desde la organización han defendido desde sus primeras ediciones la voluntad de convertir el Acho Fest en un altavoz para los creadores jóvenes, especialmente para quienes desarrollan sus propuestas desde la ciudad y buscan espacios donde poder mostrarlas. Esa filosofía ha vuelto a estar presente en una edición que ha combinado conciertos, participación juvenil y cultura de proximidad.

Un festival ya reconocible

Lo que nació como una iniciativa de jóvenes para jóvenes se ha consolidado ya como una cita reconocible dentro de la agenda cultural cacereña. El Acho Fest ha reforzado este año su apuesta por llevar la creación artística fuera de los circuitos más convencionales y acercarla directamente a la ciudadanía.

Durante dos días, Cáceres ha sumado música, convivencia y talento local en torno a un festival que ha reivindicado la cultura joven como una herramienta para dinamizar la ciudad y abrir oportunidades a nuevas voces. La cuarta edición ha dejado así una imagen clara: la de una generación de artistas que quiere escenario, público y sitio propio en la vida cultural cacereña.