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Cáceres acogió el inicio del rodaje de 'Colón' en diciembre de 1991, protagonizada por Gerard Depardieu

La capital cacereña se convirtió en el punto de partida de una producción protagonizada por una de las mayores estrellas del cine europeo de finales del siglo XX

El actor Gerard Depardieu en el rodaje de la película 'Colón'.

El actor Gerard Depardieu en el rodaje de la película 'Colón'. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres se convirtió en diciembre de 1991 en el punto de partida de Colón, una producción cinematográfica protagonizada por el actor francés Gerard Depardieu. El inicio de los trabajos situó a la capital cacereña en el mapa de una película encabezada por una de las grandes figuras del cine europeo de finales del siglo XX.

Por aquellas fechas, Depardieu atravesaba uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. Convertido en un rostro habitual tanto del cine francés como de las grandes producciones internacionales, el intérprete había logrado consolidarse como uno de los actores más reconocidos de su generación gracias a una carrera marcada por papeles de gran repercusión y una notable presencia en la industria cinematográfica.

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Una producción marcada por la presencia de Depardieu

El arranque del rodaje en la ciudad extremeña marcó el inicio de una nueva etapa para la producción, que comenzó sus trabajos con la presencia de un actor cuya popularidad trascendía el ámbito cinematográfico francés. La atención generada por la participación de Depardieu contribuyó a reforzar el interés en torno a una película que empezaba entonces su recorrido. De esta manera, diciembre de 1991 quedó ligado al comienzo de un proyecto protagonizado por Gerard Depardieu y al papel de Cáceres como escenario del inicio de una producción encabezada por una de las figuras más destacadas del cine internacional de la época.

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