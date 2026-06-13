Concierto de RVFV en Cáceres: horarios, apertura de puertas y todos los detalles del evento en el recinto ferial

Opciones diversas para todos los públicos.

Concierto de Sixko Durán este sábado en la Casa Palacchio

El músico Sixko Durán ofrecerá un concierto este sábado 13 de junio en la Casa Palacchio, en Cáceres, en una actuación programada a las 19:00 horas. Sixko Durán desarrolla una propuesta musical marcada por la cercanía con el público y la búsqueda de un estilo propio, en el que confluyen distintas influencias. Su proyecto se caracteriza por el directo como eje principal, donde la interpretación y la conexión con los asistentes cobran especial protagonismo. El concierto en Casa Palacchio permitirá al público disfrutar de su música en un entorno íntimo, dentro de la programación cultural del espacio, que continúa apostando por la música en vivo y las propuestas artísticas contemporáneas.

Sixko Durán, cantante. / La Crónica de Badajoz

RVFV lleva su música urbana al recinto ferial de Cáceres

El artista RVFV actuará este sábado en el recinto ferial de Cáceres, en un concierto programado entre las 22.00 y las 23.59 horas, dentro de una noche dedicada a la música urbana y el ocio en directo. RVFV es uno de los nombres destacados del panorama musical urbano en España, con un estilo que combina influencias del reguetón, el trap y el sonido latino contemporáneo. El artista se ha consolidado en los últimos años gracias a temas que han alcanzado gran popularidad en plataformas digitales y que lo han situado como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro del género.

Su propuesta en directo se caracteriza por la energía en el escenario y la conexión con un público mayoritariamente joven, que ha seguido su evolución desde sus primeros lanzamientos hasta su consolidación en festivales y grandes eventos. La cita en Cáceres contará además con DJs invitados, que completarán la programación de la noche con sesiones en vivo, ampliando la experiencia musical antes y después del concierto principal. El evento se enmarca en la programación de ocio del recinto ferial, que continúa acogiendo actuaciones de artistas nacionales y propuestas dirigidas a un público amplio, especialmente dentro del circuito de música urbana actual.

La Sala Maltravieso de Cáceres acoge el estreno de 'La Búsqueda'

La Sala Maltravieso de Cáceres acogerá este sábado a las 20.00 horas el estreno de La Búsqueda, una obra teatral contemporánea de carácter visceral e impacto emocional, con entradas disponibles entre 7 y 8 euros. La Búsqueda es un monólogo que combina poesía, música y expresión corporal en una propuesta escénica que explora las contradicciones del ser humano en la sociedad actual. La pieza parte de los poemas del autor André Nascimento, que sirven como eje narrativo y emocional del montaje.

La obra sitúa al espectador ante un hombre que se enfrenta a un desierto contemporáneo y a los espejismos con los que intenta llenar su vacío interior: la hiperproductividad, el afecto digital, la religión o el sexo. En ese recorrido, el protagonista se confronta con sus propias heridas y con la sensación de haber consumido únicamente "agua turbia", una metáfora de una realidad que distorsiona y deshumaniza. El espectáculo plantea una pregunta central sobre dónde se encuentra aquello que realmente sacia al ser humano, en una reflexión sobre una sociedad acelerada que ha perdido la capacidad de detenerse y mirar más allá de lo inmediato.