La devoción olvidada en Cáceres que aún mira desde San Mateo

Existen pocas ciudades que puedan enorgullecerse de haber tenido con el paso de los siglos un gran número de devociones o advocaciones expuestas al creyente. Un elevado número de las mismas han llegado hasta nuestros días incorporadas a cofradías y asociaciones, otras muchas han ido desapareciendo con el paso inexorable del tiempo, mientras que no pocas imágenes sagradas han quedado expuestas y olvidadas en algunos de nuestros templos, o recogidas en casas particulares, sin realizarles ninguna actividad social.

Cuando en la lejana década de los años setenta del pasado siglo, fuimos conociendo la totalidad de los edificios religiosos de nuestra ciudad, fuimos encontrando diferentes y variadas imágenes sagradas, que en pasadas centurias habían gozado de la devoción y el respeto de muchos cacerenses, además de creyentes de otros lugares tanto de nuestro país como de otros.

Nos sorprende como nos hemos encontrado con curiosas historias que, a pesar de lo interesante de su existencia, y en no pocos casos misteriosos, no han sido divulgadas lo suficiente, y en el peor de los casos imágenes que llevan bastante tiempo sin restaurar, con el fin de poder conservarse para que sean conocidas por futuras generaciones, sin olvidar que son una parte muy importante de nuestro Patrimonio. Mas si pretendemos ser Capital Cultural.

El Cristo de Copacabana. / E. P.

Como ocurre en la mayoría de las ocasiones que nos referimos a temas originarios de centurias pasadas, afortunadamente podemos recurrir a muchos de los historiadores e investigadores que nos han precedido en el tiempo, en los cuales siempre encontramos algunas pistas que nos hacen interesarnos aún más por el objeto o tema a tratar.

Y el caso que aquí compartimos es uno de ellos. La información que hemos obtenido es gracias a las investigaciones de don Publio Hurtado Pérez y don Miguel Ángel Orti, entre otros. Dos figuras muy importantes en nuestro Cáceres y provincia, además de profundos creyentes.

En esta ocasión nos vamos a referir a un hermoso cuadro que se encuentra expuesto en la iglesia de San Mateo, en el fondo de la capilla de la izquierda según se entra, es de un tamaño considerable y representa a un bello y equilibrado Cristo crucificado en el interior de un árbol, mientras que es contemplado por un niño indio de América. Según hemos sabido mencionado cuadro fue adquirido y allí depositado por el noble don Pedro Topete del Barco, lo que ocurría en pleno siglo XVIII

Desde el principio se le ha conocido como el Cristo de la Encina, y según los historiadores que le han dedicado algunas páginas, sufrió por camino todo tipo de inconvenientes hasta poder ser colgada en el lugar que hoy podemos contemplarlo. Traslado en el que también participaron varios indígenas por la devoción que tenían el hacia la obra, llegando algunos de los cuales a quedarse a vivir en nuestras tierras cacerenses.

Visto desde otra perspectiva. / E. P.

Según otras fuentes consultadas, a este cuadro del Crucificado se le conocían en tiempos pasadas como el Cristo de Copacabana, por proceder de dicho amplio territorio próximo al lago Titicaca, aguas que comparten varias naciones hispanoamericanas. Según nos indican un territorio sagrado del pueblo inca, que durante el siglo XV y XVI, protagonizó infinidad de hechos entre los extremeños que allí llegaron y los habitantes indígenas del lugar. Destacando especialmente el asentamiento en la zona de muchos de nuestros paisanos y evangelizando a no pocos de sus recién descubiertos vecinos.

Y llegados a este punto es cuando la información que hemos encontrado al respecto, se basa en datos trasmitidos en gran parte de manera oral al carecer de alguna documentación oportuna como consecuencia de todas las calamidades sufridas por mencionado templo a lo largo de los últimos siglos.

En aquella lejana zona de América, la mencionada Copacabana según nos cuentan nuestros consultados historiadores, vivía un notable ceclavinero (natural de Ceclavín) que hasta allí se había desplazado en busca de futuro y para colaborar en la cristianización de más almas para Nuestro Señor. Además de asentarse en una tierra rica en variados frutos, así como en suelo agradecido para sacarle provecho, llevaron plantas de nuestra tierra, destacando entre ellas varias encinas llegando a progresar muy rápidamente una de ellas, pues iban observando que crecía y crecía muy rápidamente, pero en forma de una magnifica Cruz.

Al parecer tan cristiana familia natural de Ceclavín inició la costumbre de durante todas las noches rezar a los pies de dicho misterioso árbol, acto al que poco a poco se fueron sumando indígenas de los alrededores. Lo que con el paso de las semanas y los meses se fue convirtiendo en una apreciada y respetada tradición cristiana.

Con el paso de las semanas se iban concentrando cada vez mas naturales de la zona, unos para convertirse a la nueva religión otros por mera curiosidad, hasta que la familia de paisanos nuestros observó que ya era frecuente ver a dos jóvenes indígenas que eran hermanos y miembros destacados del pueblo inca, según los historiadores se llamaban Yupanqui y Tupac. Procedían de una misteriosa zona del interior de la selva, población que no había tenido contacto directo con los españoles, pero que habían escuchado la llegada de estos y las costumbres extrañas, para ellos como la de rezar cada día alrededor de tan desconocido árbol.

Poco a poco los miembros de la familia extremeña fueron tratando a dichos jóvenes, descubriendo que mostraban gran interés por conocer los detalles de aquellos extranjeros y el misterio de aquellas ceremonias que cada día atraían a mas gente de su pueblo.

Yupanqui era un joven muy tímido e inseguro, mostraba mucho miedo a todo aquello desconocido para el hasta aquel preciso momento. Por el contario su hermano Tupac era muy orgulloso y mostraba un temperamento altivo, ello a pesar de su corta edad, se sentía el protector de su hermano. Con el paso del tiempo ambos indígenas fueron cogiendo confianza con la familia cristiana y fueron aprendiendo muchas cosas de tan inesperados vecinos. Tanto es así que Yupanqui decidió bautizarse en una bonita ceremonia en la que estuvieron presentes muchos miembros de su pueblo. Tomando el nuevo cristiano el nombre de pila de Marcos. Decisión ésta que no agradó a su hermano Tupac, que, a pesar de su curiosidad por las tradiciones de los españoles, era un fiel defensor de todo lo concerniente a su pueblo y raza, motivo por el cual se marchó inesperadamente de aquella compañía cristiana.

Marcos sin embargo decidió continuar conviviendo con aquellos españoles que le habían entregado su corazón y confianza como si se tratase de un miembro más de la familia, y que le habían descubierto un nuevo mundo con sus curiosas tradiciones y costumbres, además de conocer a un Dios extraño que todo lo veía y todo lo podía. Este nuevo miembro de la comunidad cristiana en señal de agradecimiento hacía su nueva familia, llegó a realizar varias imágenes sagradas, e incluso una humilde ermita para que quedaran expuestas al culto público.

Y una mañana de manera inesperada pidió permiso a su nueva familia para marchar a la selva y poder trasmitir todo lo aprendido de la nueva religión a sus iguales de la comunidad indígena. Pasó algún tiempo de dicha ausencia, en el que falleció la esposa natural de Ceclavín, la cual fue enterrada a los pies de la querida encina, que ya se había convertido en casi en un altar familiar.

Una tranquila noche en la que todos dormían en la hacienda, comenzaron a escucharse fuertes golpes. Al desplazarse asustado el dueño, observó a Tupac que con un hacha trataba de derribar la encina, según cuentan las fuentes a cada golpe del hacha aparecían enormes chispas que iluminaba a todos los presentes. Ante la sorpresa de tal espectáculo el inca paró su rabia y todos los allí concentrados pudieron contemplar que, al desprenderse gran parte de la corteza de la encina, aparecía ante ellos una figura de Cristo Crucificado, dando paso a una inesperada luz procedente de la misteriosa imagen. Al observar tan inesperada escena Tupac cayó de rodilla ante los allí concentrados y pidió ser bautizado bajo el nombre de Miguel.

Con el paso del tiempo el nuevo bautizado mostró un gran respeto por su nueva situación y dada su gran inteligencia rápidamente fue aprendiendo todo lo concerniente a su nuevo mundo, tanto es así que se llegó a casar con la hija de su protector don José Sánchez Bustamante, a quién acompañó al alcanzar su vejez a su pueblo natal. Pero esto es otra historia.