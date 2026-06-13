Eduardo Strauch, protagonista de 'La sociedad de la nieve', emociona en Cáceres con su testimonio de supervivencia en los Andes

Eduardo Strauch, uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo ocurrido en los Andes en 1972, ha visitado Cáceres este viernes para compartir una historia de supervivencia que sigue estremeciendo más de medio siglo después. El uruguayo, cuyo testimonio ha inspirado relatos, documentales y películas como 'Viven' y 'La sociedad de la nieve', ha ofrecido una conferencia en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco donde ha compartido su experiencia durante los 72 días que pasó atrapado en la cordillera junto a otros compañeros tras el accidente del avión en el que viajaba el equipo uruguayo Old Christians.

La cita, celebrada bajo el título "La Sociedad de la Nieve: supervivencia, decisiones extremas y humanidad", ha permitido escuchar en primera persona el relato de alguien que sobrevivió durante semanas en condiciones extremas en plena cordillera.

La cita ha acercado a la ciudad uno de los episodios más dramáticos y documentados del siglo XX, recuperado en los últimos años por el impacto de 'La sociedad de la nieve', la película de Juan Antonio Bayona que volvió a situar aquella historia en la memoria colectiva. Strauch ha abordado en primera persona los dilemas humanos y éticos que marcaron aquellos días, así como la importancia del grupo, la esperanza y la capacidad mental para resistir cuando todo parecía perdido.

Recepción en el ayuntamiento

Durante su estancia en la capital cacereña, Strauch ha sido recibido también en el ayuntamiento por el alcalde, Rafael Mateos Pizarro, con quien ha mantenido un encuentro en el que se han intercambiado reflexiones sobre cultura, historia, memoria y patrimonio. La visita se ha enmarcado en la programación cultural de la ciudad y en la voluntad municipal de reforzar la presencia de actividades con proyección más allá del ámbito local.

El encuentro ha servido además para vincular la presencia de Strauch con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. En ese contexto, la conferencia ha sumado una propuesta centrada en los valores humanísticos, la memoria compartida y la capacidad de la cultura para acercar testimonios que siguen teniendo vigencia.