El festival que convirtió a Cáceres en una ventana al mundo y acabó cayendo en el olvido

Corría el mes de junio del año 1958 cuando arrancaban en Cáceres el “I Festival Folklórico Hispanoamericano-Luso-Filipinos”. Un espectáculo novedoso que aglomeró durante un puñado de años en la plaza de toros a una ingente cantidad de cacereños, que se entusiasmaban de la rica diversidad y variedad de bailes, danzas, canciones y manifestaciones folklóricas y típicas que se expandían por la geografía de numerosos rincones del mundo bajo el marco de la llamada y muestra de canciones y danzas típicas en el certamen, que, desde el principio, gozó de una extraordinaria acogida y arraigo popular por parte de los cacereños.

Una puesta en marcha de notoria identidad en Cáceres y que surgió como un enriquecimiento, a la vez, de la imagen de la Alta Extremadura con una multitud de crónicas, imágenes, fotografías, documentales, crónicas y estampas que se daban cita en una original cita folklórica. Entre cumbias colombianas, fandangos andaluces, corridinhos portugueses, muñeiras gallegas, tamboritos panameños, jotas aragonesas, merengues dominicanos, sones brincaos cacereños pericones argentinos, aurreskus vascos, tinikling filipinos, joropos venezolanos, jarabes tapatíos mexicanos, cuecas bolivianas, de una sorprendente belleza para todos.

De este modo Cáceres se convertía en un marco de brillantez folklórico-popular, en medio de una excelente convivencia entre danzantes, bailadores, cantantes y músicos de tantas partes del mundo que imprimieron en la ciudad un marco mágico de identidad y cercania por las plazas, calles, jardines y bares entre cacereños y visitantes y los sones y acordes tradicionales. La puesta en marcha de una cita que se acogió con el mayor entusiasmo en toda la ciudad, y la celebración de un certamen de manifiesto contenido popular que servía tanto de admiración y entusiasmo colectivo, que finalizaba con una gran serpiente multicolor por el ruedo de la Plaza de Toros, formada por todos los participantes mientras Fito Romero, Justi y toda la rondalla del grupo cacereño y el público asistente, a los acordes de una larga danza ochocentista ‘El Redoble’, que se interpreta en numerosas celebraciones populares de Cáceres.

Unos Festivales Follóricos, bajo el auspicio del Instituto de Cultura Hispánica, que nacieron con el marco y el denominador común de la presencia cacereña en el Descubrimiento de América y en el sitial de la Hispanidad, bajo el marco solemne de la hermandad y de la participación de miles de cacereños.

En esta cita de identidad en Cáceres, desde el primero hasta el último de los festivales folklóricos, por los más diversos y variados rincones de la ciudad, a cualquier hora, se podían encontrar alegres grupos con sus instrumentos, con sus canciones, con sus bailes, con sus coloridos trajes populares, convirtiendo a Cáceres, tal como se la declaró, en Plaza Mayor de la Hispanidad, en justa referencia a la epopeya de los conquistadores cacereños.

Una cita anual de calado y de manifestación tradicional y etnográfica, conformada por muy bellas estampas, que aún guardamos muchos en el alma, extraídas de las costumbres típicas de los países y regiones hermanas, que se difundían y expandían por todo el mundo, bajo el denominador común de la esencia de la canción y de la danza, extraídos de tradiciones legendarias y costumbres de lejano arraigo y origen, que lucían, de forma majestuosa, en una muestra que cantaba, nunca mejor dicho, al folklore popular de España, Portugal, Hispanoamérica y Filipinas, a través de las tradiciones y danzas populares, bajo el abrazo de las enseñas nacionales, en la sede de la ciudad de Cáceres.

Cáceres vibraba con los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos

De este modo es de señalar que todos los cacereños disfrutaban de modo vibrante con aquellos Festivales y que, desde su inicio, representaron un exponente y un acontecimiento de identidad específica. Tanto por la novedad como por la belleza de las canciones y los bailes típicos de tantos lugares, que se daban cita junto a miles de cacereños en la magia y el hechizo de los muy variados y numerosos instrumentos musicales, desde la guitarra hasta el arpa, desde la el tamboril hasta la flauta andina, desde el acordeón hasta la trompeta, desde la gaita hasta las maracas, desde la bandurria hasta la marimba, desde el violín hasta el xilófono…

Grupos folklóricos de Colombia, Chile, Filipinas, Panamá, Portugal, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Haití, Honduras, Colombia, Uruguay, Santarem, Galicia, Zamora, Andalucía, Zaragoza, Canarias, Guipúzcoa, Plasencia, Cieza, Cáceres, y otros, exhibiendo la riqueza y respeto a las tradiciones históricas y sus manifestaciones a través de la canción y la danza popular, convergiendo en la riqueza, magia, esencia y el sabor y herencia, de muchas generaciones, del folklore tradicional de los pueblos que se daban cita en los festivales.

Un espectáculo que todo Cáceres vivía y seguía, de año en año, con un gran interés participativo desde el ritual de la presencia de tantos visitantes y tantos cacereños que apreciaban la riqueza, variedad, belleza y hechizo de la canción y la danza popular, que tanto sugería a los espectadores cacereños

A lo largo de varios años los cacereños continuábamos disfrutando de una convocatoria tan original como atractiva, tal como dejaban constancia los miles de espectadores que durante tres noches de cada junio disfrutaban de un espectáculo que surgía y emanaba del pueblo y, también, para el pueblo. La expresión popular, la identidad tradicional, la manifestación costumbrista, el arraigo histórico.

Cáceres se había convertido, pues, en la sede y el escenario de los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos, Luso-Filipinos, cuyos ecos aún resuenan por aquel inmenso escenario, en el que, como dato anecdótico, actuaron personajes como Mario Vargas Llosa, con la Asociación de Estudiantes Universitarios de Perú, el cantante Alberto Cortez, con un conjunto argentino.

Unos Festivales pletóricos, ricos, diversos, participativos y abiertos, muy abiertos, popular y socialmente abiertos, entrelazados con el ámbito y el ambiente popular ciudadano cacereño. Sin otras connotaciones más que la riqueza de la muestra y exhibición folklórica y popular, con esos lazos sociales del encuentro en Cáceres, aquella pequeña capital de provincia, con la presencia de los inolvidables Indios Voladores, de México, el Ballet Rey Do Viana, Rancho Folklórico de Castelo Branco, el Ballet Est Easte University de Filipinas,

¿Por qué motivos desapareció el Festival Folklórico Hispano-Americano de Cáceres?

Sin embargo, un día cualquiera, por esas cosas, cuestiones y circunstancias de la política, lo que acece tantas veces, los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos-Luso-Filipinos, asentados en Cáceres como lo que era, una fiesta propia, bella, genuina original y una manifestación folklórico-popular, de grandes atractivos para la ciudad, fueron desapareciendo, lamentablemente, sin ninguna causa ni razón, por la cuesta y las rampas del silencio.

Un día cualquiera el marco de los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos-Luso-Filipinos de Cáceres desaparecieron del panorama festivo cacereño, perdiéndose, lamentablemente, toda esa riqueza e impulso que se había generado en medio de esfuerzos, sacrificios y afanes por parte de muchos cacereños y con la imagen tan abierta, espontánea y participativa que ofrecía, ante todo el mundo, la ciudad de Cáceres.

Curiosamente, tan solo como un dato expositivo, el año 1968 se puso en marcha el Murcia el Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo, que hoy luce como “el festival de folklore más antiguo de España que pone en valor músicas locales regionales nacionales y de diferentes partes del mundo” siendo gobernador civil de dicha provincia, Alfonso Izarra Rodríguez, que anteriormente había ejercido como gobernador civil de Cáceres, que se enamoró del Festival Folklórico Hispanoamericano-Luso-Filipino La próxima edición del mismo se celebrará del 11 al 17 de julio.

¿Cosas veredes? Serán. O no, tal cual subrayan muchos de los que ocupan poltronas políticas, quitándose del medio. Mas alguna mano de esas de tanto poder en los despachos políticos madrileños un día nefasto dejó a Cáceres sin un referente de una consideración y una atalaya divulgativa del nombre e imagen de Cáceres como la que se desprendía de aquellos extraordinarios y muy hermosos Festivales Folklóricos Hispanoamericanos-Luso-Filipinos, que tuvieron un sello de identidad especial en nuestra ciudad y que hasta dieron lugar a la película “La IV Carabela”.